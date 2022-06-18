惠峰張玉峰：美股市場現恐慌情緒 科網股中長綫可分段低吸 中概股不宜沾手

美股近日持續上落市，在不少科技股帶動下，似有見底迹象，但到底美股是否已經跌完？外界始終不敢太早下定論，惠峰國際發展董事張玉峰認為，跌勢是否結束主要視乎市場反應，因為現在面對的最大問題是不穩定因素比較多，其中有三大風險包括美國加息、俄烏戰爭及疫情，在這些情況影響底下，由於不知何時結束，市場都是抱持一個較負面或觀望的悲觀態度，所以基本上跌勢是在眾多不穩定的因素下才會發生，有別於過往，尤其美國從未試過一次出現這麼多不穩定因素，所以見到之前一段時間，例如VIX恐慌指數比較震盪，投資者都覺得好恐慌，惟他認為現階段已是分段入市的好時機，他特別看好蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、Adobe（ADBE）和NVIDIA（NVDA）。

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張玉峰提醒投資者一定要選擇些有概念的，尤其這段時間都是要守，以他個人來說，主要是中長綫投資，隨時持股超過1年。

至於中概股，他認為現階段不宜沾手，始終中美關係談不靠攏的機會比較大，從而美國證券交易委員會（SEC）擬藉此整頓美國股票市場。近日有消息指，美國SEC擬大幅修改涉及股市運作的監管規則，或可能顯著改變美股運作模式，建議中的修訂包括要求執行大量個人投資者指令的證券商，以須採用競標方式讓高頻交易商競投該批指令，以降低個人投資者須支付的佣金水平。

​​​​​​​對於此，張玉峰表示，其實自瑞幸咖啡出事後，美國人對中概股已有一個較奇怪的看法，尤其當時瑞幸涉及假帳、財技等，令到股票市場蝕了好多錢。另一方面，中概股在美國華爾街處於一個比較尷尬的位置，以阿里巴巴（BABA）來說，很多外國人都看不明白她的商業模式，加上隨着股價下跌，公司估值也跌了三分之一。「中概股退市的機率好高，尢其以美國的制度去看，單說美國要求提交數據，中國一定不願意，那麼企業何去何從呢？」他相信中概股退市的機率好高。​​​​​​​













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記者：張以正