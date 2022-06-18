互聯網股回勇 中國通海方德霑：棄ATM吼二綫績優股

曾幾何時，以科網股為首的新經濟股撑起股壇半邊天，尤以「ATM」阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）、美團（03690）三巨頭，為不少股民最愛。騰訊更擔起股王之名多年，股價屢創新高，為不少投資者賺得第一桶金。不過，這個科網股神話自2020年開始隨着阿里巴巴旗下螞蟻集團引爆的監管風暴開始，正式出現改變。如今，投資者若要買科網股，「ATM」已不在首選之列，中國通海證券投資部副總裁方德霑表示，投資互聯網股份要買一個市場會好難買，以他個人來說會較看好網易（09999）、閱文（00772）和百度（09888）。

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不得不承認，科網巨頭或已出現改朝換代的時候，尤其整個生態也已經跟早幾年大不同。無他，監管風險始終是其中一個重大的影響因素，也是超出大家能力可以判斷的。就「ATM」來分析，方德霑說：「網購帶貨是近一年內地打擊得比較嚴重，而且還未見到會完結的，所以外界對相關企業會特別小心；又如涉及廣告和遊戲層面的同樣存在問題，因政府對遊戲的規管，令騰訊欠缺一些新遊戲或海外擴張，導致第一季海外遊戲增長慢過市場。至於美團，雖然我都很喜歡這間公司，但始終也擔心其政策風險，包括騎手費用、社區團購等，其實都是好『燒錢』的，即使本業外賣速遞業務本來已經好賺錢，但仍會擔心第一季或未來幾季會成本增加，但又不能加價，導致利潤攤薄，所以變得未夠穩陣。」

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對於科網股的轉勢，以至股價持續下跌，不少投資者都心大心細到底應沽貨換馬，還是繼續持有待反彈。隨着近期科網股公布的業績見起色，方德霑認為該板塊已見底，並可以從兩個層面來分析。首先是監管方面，其實從國家主席習近平，抑或國務院副總理劉鶴等，近日公開講話的口吻，都可以聽出他們是希望平台經濟可以繼續發展的，而提及「紅綠燈」制度的口吻亦同時軟化，當然還要看後續如何發展，但至少說法有此改變，起碼未來的可預測性和互聯網平台公司的寒冬，可能都有望見到盡頭。

其次，就是國內經濟情況，他認為這都是對一些收入來源主要是廣告或賣商品的互聯網公司有影響，「其實4月份不是最差，5月份應該會見到好多數字都比較好一點，當然不能說是回復正常，但起碼都是有改善。另外見到政府對於疫情處理上會取一個平衡，意思指不會像4月份一樣，將抗疫放到好高位置，採取立即封城停廠的政策，現在至少見到開始復工復市，盡管疫情仍然反反覆覆，但起碼知道政府個做法，對經濟的影響不會像4月般激烈，所以預期股市都會轉好的。」

方德霑坦言，政策對於科網股的扶持，可能不做任何事已是最好的支持，「其實現在行業已經復元，同時令就業增加和文娛又是一個方向，這些都跟疫情沒有任何衝突，即使有封城，都一樣可以繼續發展，市民仍然可以留在家裏打機、看電影，雖然封城拍戲會難一些，但都仍然可以在不同地方進行，我相信可以做的事，內地政府都會考慮，而且這些都已經維持了一段長時間。另一方面，如打機的標準或拍戲風格也搞了兩三年，都可以有些新政放入新的制度裏面，至於說其他網絡帶貨亦有涵蓋。」

他預視10月、11月後，政策層面或會更清晰，但強調未來仍會是上落市為主，而科網股亦開始有人在趁低吸納，變相有支持，故有些板塊亦開始有一個升勢，但當然也不是全部科網股向上，他點名看好網易、閱文。

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記者：張以正