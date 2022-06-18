傳中石化中石油母企洽商投資 全球最大LNG項目擴建

外電報道，內地多間大型石油公司正在與中東能源出口大國卡塔爾進行深入談判，以投資全球最大液化天然氣（LNG）項目North Field East的擴建，並根據長期合同採購燃料。報道預計，中石油(00857)母公司中石油集團（CNPC）和中石化(00386)母公司中石化集團（Sinopec）將對兩個獨立的出口生產線分別投資５％股份，該設施是North Field East近300億美元擴建項目的一部分。報道又引述一位駐北京的行業高級官員表示，這項參與即使僅佔一小部分股權，也能讓中國直接進入這個高度全球化的項目，並學習其管理和運營專業知識。

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一旦計劃成事，這將是中國和卡塔爾兩國之間的首次進行此類合作。卡塔爾的天然氣買家通常是全球能源企業，現在逐漸轉向擴大其亞洲客戶群。據悉，North Field East擴建計劃包括六條LNG生產線，將使卡塔爾的液化能力到2027年時從每年７７００萬噸提高到1.26億萬噸，鞏固其作為世界最大生產國的地位。

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