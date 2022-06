【英倫的天空@iM網欄】世界矚目 英女王登基白金禧盛典

一連四天的英女王白金禧慶祝活動將整個英國歡樂氣氛推至高峯。英國人已經係連放四天大假;無心工作,倫敦街上亦多了大批來自歐美澳洲的遊客。大家亦正式將疫情陰影一掃而空。

女王25歲時;父親英王喬治六世睡夢中病逝,伊莉莎白公主臨危受命,登基一做70年;已經成為英國歷史上最長在位皇帝;亦相信會是後無來者。面對世界的改變,英國皇室亦絞盡腦汁,要保持恰當嘅形象,令英國王室獲得國民喜愛,世界支持,非常考功夫。而今次的慶典;可說是超額完成。

由第一天的軍隊巡遊;用上14000士兵、200匹馬、400位音樂師;感恩崇拜、午宴,及在白金漢宮前的萬人音樂會;大家看後都可以説是盛況空前,壯觀。英女王同柏靈頓熊在皇宮下午茶一幕,真是神來之筆,此片段將會流傳後世。

「大衞叔叔;來到英國後;我終於感受到英國人真係由心底好支持英女王啊!」友人透過BNO移民剛好一周年說。

作為皇室成員;世人總希望他們完美;原因是世界不完美;總是希望有模範家庭,像摩西的手仗、帶領大家進入美好國度。故此;英國人對王室的一舉一動也很留意。

【青姐話】半生不死 等待沖喜

英女王的加冕儀式是最古老及神聖的,由英國大主教用聖油膏立;女王手持聖經,與神立約誓;永遠維護正義及律法;並悍衞基督信仰。

「我在這裏向你們宣誓,無論我的生命長短,都將奉獻給我的人民。」這個約;70年來;英女王努力信守承諾;身體力行,大家是有目共睹。女王經歷幾許風浪;國事家事;挑戰重重;如大家想多了解英國近代史及英國皇室,可在Netflix 看The Crown,順便學埋正宗英語。

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

作者 _ 大衞叔叔(姚大衞)簡介:

為 Hopeland Academic 總監,多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境,不論是居住投資,移民政策、或是家長最關注的英國升學,大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

更多英倫的天空 @ 大衞叔叔(姚大衞)的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!