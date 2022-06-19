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【英倫的天空@iM網欄】世界矚目 英女王登基白金禧盛典

名人薈萃 09:01 2022/06/19

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一連四天的英女王白金禧慶祝活動將整個英國歡樂氣氛推至高峯。英國人已經係連放四天大假；無心工作，倫敦街上亦多了大批來自歐美澳洲的遊客。大家亦正式將疫情陰影一掃而空。

女王25歲時；父親英王喬治六世睡夢中病逝，伊莉莎白公主臨危受命，登基一做70年；已經成為英國歷史上最長在位皇帝；亦相信會是後無來者。面對世界的改變，英國皇室亦絞盡腦汁，要保持恰當嘅形象,令英國王室獲得國民喜愛，世界支持，非常考功夫。而今次的慶典；可說是超額完成。

由第一天的軍隊巡遊；用上14000士兵、200匹馬、400位音樂師；感恩崇拜、午宴，及在白金漢宮前的萬人音樂會；大家看後都可以説是盛況空前，壯觀。英女王同柏靈頓熊在皇宮下午茶一幕，真是神來之筆，此片段將會流傳後世。

「大衞叔叔；來到英國後；我終於感受到英國人真係由心底好支持英女王啊！」友人透過BNO移民剛好一周年說。

作為皇室成員；世人總希望他們完美；原因是世界不完美；總是希望有模範家庭，像摩西的手仗、帶領大家進入美好國度。故此；英國人對王室的一舉一動也很留意。

 

【青姐話】半生不死 等待沖喜

 

英女王的加冕儀式是最古老及神聖的，由英國大主教用聖油膏立；女王手持聖經，與神立約誓；永遠維護正義及律法；並悍衞基督信仰。

「我在這裏向你們宣誓，無論我的生命長短，都將奉獻給我的人民。」這個約；70年來；英女王努力信守承諾；身體力行，大家是有目共睹。女王經歷幾許風浪；國事家事；挑戰重重；如大家想多了解英國近代史及英國皇室，可在Netflix 看The Crown，順便學埋正宗英語。

 

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：
Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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撰文 : 大衞叔叔（姚大衞）

欄名 : 英倫的天空

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