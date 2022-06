【山地悠遊人生@iM網欄】華人裏最有錢的群體 溫州人在歐洲

在歐洲,去中國餐館吃飯,老闆是溫州人的機率較大。這群人不太說普通話,外語說得也不是很流利, 主要以溫州話溝通,他們穿著打扮雖然有點土氣,可卻是華人裏最有錢的群體。

在歐洲有很多中國人開酒吧、餐館或雜貨店。他們每天工作時間是早上6點到晚上10點,賺錢是挺多,但是很省錢,住的是合伙分租房間,在店裡吃飯,生了小孩後把孩子送回家鄉給父母帶,到大一點才帶回歐洲讀書,孩子上中學後就需要到店裡幫忙工作。

【青姐話】半生不死 等待沖喜

90年代,當時在國內工廠打工,月薪才300-500人仔,這群人唯一的夢想就是出國,他們通過在歐洲的親戚,親戚先幫他們出偷渡費用,一般約8-15萬人民幣左右,成功抵達歐洲後,需要投靠親戚,在親戚開的工廠或店鋪打工,幫親戚免費工作兩至三年。

整個歐洲加起來,應該有100多萬溫州人。在西班牙是青田、麗水或寧波的多一些,但都是浙江省的,他們都不會外語,很難習慣歐洲人的生活方式,但他們刻苦耐勞,歐洲人的商店通常星期天不開門,唯有溫州人的商店,全年無休假,隨時開門迎客。

他們都吃了不少苦,生活單調孤寂。這批人放棄所有生活享受,每天努力賺錢,為的是下一代。但是下一代成長過程中缺乏父母的陪伴。有一年我在義大利的火車上遇到一個溫州人,他在煙絲廠裏工作了11年,整整11年沒有見過家人。

在Ibiza ,我每天在旅館旁邊的酒吧喝酒,跟酒吧老闆成為朋友,每天一起聊天。我在那裡呆了8天,李先生只出現過一次,李先生在 Ibiza 開北京烤鴨店 12年,每天都工作,他的朋友要見他,得去他的餐廳。

每人手裡可以拿3個硬幣,然後伸出拳頭,可選擇隨意手握0,1,2,或3個銀幣,然後每人說出一個數字,猜所有人總共手握多少硬幣的機會率。猜中有免疫力,輸家繼續玩,直到最後輸家請喝一輪酒。

在Ibiza 住了一段時間,我每天在旅館旁邊的酒吧喝酒,認識北京烤鴨店的老闆李先生, 他的餐廳生意很好。他跟我說:其實他的錢比他所有本地朋友加起來還要多很多,但是他的生活不自由,他和老婆每天開店,落手落腳。他有個17歲的兒子,但在兒子成長期他都在廚房裏度過,從來沒有時間陪伴。他很喜歡小孩,想再要一個孩子,可老婆覺得又看店又帶孩子太辛苦,不願意生第二個孩子。他的西班牙朋友們很會享受,工作請人做,每天中午開始喝酒,晚上看球賽或跟朋友聊天,冬天索性關門度假去。

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

更多山地悠遊人生 @ 山地姑娘(姚曉蘭)的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!