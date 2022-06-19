【山地悠遊人生@iM網欄】華人裏最有錢的群體 溫州人在歐洲

在歐洲，去中國餐館吃飯，老闆是溫州人的機率較大。這群人不太說普通話，外語說得也不是很流利， 主要以溫州話溝通，他們穿著打扮雖然有點土氣，可卻是華人裏最有錢的群體。

在歐洲有很多中國人開酒吧、餐館或雜貨店。他們每天工作時間是早上6點到晚上10點，賺錢是挺多，但是很省錢，住的是合伙分租房間，在店裡吃飯，生了小孩後把孩子送回家鄉給父母帶，到大一點才帶回歐洲讀書，孩子上中學後就需要到店裡幫忙工作。

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90年代，當時在國內工廠打工，月薪才300-500人仔，這群人唯一的夢想就是出國，他們通過在歐洲的親戚，親戚先幫他們出偷渡費用，一般約8-15萬人民幣左右，成功抵達歐洲後，需要投靠親戚，在親戚開的工廠或店鋪打工，幫親戚免費工作兩至三年。

整個歐洲加起來，應該有100多萬溫州人。在西班牙是青田、麗水或寧波的多一些，但都是浙江省的，他們都不會外語，很難習慣歐洲人的生活方式，但他們刻苦耐勞，歐洲人的商店通常星期天不開門，唯有溫州人的商店，全年無休假，隨時開門迎客。

他們都吃了不少苦，生活單調孤寂。這批人放棄所有生活享受，每天努力賺錢，為的是下一代。但是下一代成長過程中缺乏父母的陪伴。有一年我在義大利的火車上遇到一個溫州人，他在煙絲廠裏工作了11年，整整11年沒有見過家人。

在Ibiza ，我每天在旅館旁邊的酒吧喝酒，跟酒吧老闆成為朋友，每天一起聊天。我在那裡呆了8天，李先生只出現過一次，李先生在 Ibiza 開北京烤鴨店 12年，每天都工作，他的朋友要見他，得去他的餐廳。

每人手裡可以拿3個硬幣，然後伸出拳頭，可選擇隨意手握0，1，2，或3個銀幣，然後每人說出一個數字，猜所有人總共手握多少硬幣的機會率。猜中有免疫力，輸家繼續玩，直到最後輸家請喝一輪酒。

在Ibiza 住了一段時間，我每天在旅館旁邊的酒吧喝酒，認識北京烤鴨店的老闆李先生， 他的餐廳生意很好。他跟我說：其實他的錢比他所有本地朋友加起來還要多很多，但是他的生活不自由，他和老婆每天開店，落手落腳。他有個17歲的兒子，但在兒子成長期他都在廚房裏度過，從來沒有時間陪伴。他很喜歡小孩，想再要一個孩子，可老婆覺得又看店又帶孩子太辛苦，不願意生第二個孩子。他的西班牙朋友們很會享受，工作請人做，每天中午開始喝酒，晚上看球賽或跟朋友聊天，冬天索性關門度假去。

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作者 _ 山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業 9 年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊 80 多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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