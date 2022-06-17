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【宏觀術數@iM網欄】自學風水的難處 初習術數從何起始之二

名人薈萃 08:01 2022/06/17

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近兩日美股下瀉明顯，幾期前曾以夏至星盤分析過美國下半年經濟走勢，朋友們有興趣可以參考，並且留意斗數四化7月份武曲化忌+巨門化忌，卦象上即是乾卦和坤卦（代表天、地；父、母）雙雙化忌月份小心的突變。

占卜首重觸機靈感

回到主題初習術數，前文提及筆者每每建議想學點術數於生活應用或與趣，又不想花太多時間的朋友，可考慮學一門命學，再加一門占卜的方案。同時也約略介紹過以幾種以易經為主的占卜法，如以卦爻象易、梅花心易或文王卦易。由於易經為中國術數重要基礎，由此引伸的占卜術當然不僅於此。較著名的還有占算災異的「焦氏易林」法或河洛理數等，焦氏易林特點是配合節氣曆法，把一年中的節候分配不同易卦，並以此作為本卦，再以卜筮方式得出變卦，並可翻查《易林》以參考64卦互變共4096個變化的「斷語」，熟悉易象的朋友可以得出更多變化，過往日謙曾以例子示範，惟占災異於現代還是留給專業術數人做，未必適合工餘興趣學習。

 

【青姐話】半生不死 等待沖喜

 

三式術數 古為今用 奇妙無窮

再深入中國占卜術還有最古的「三式」，即太乙、奇門和六壬，及六壬金口訣。其中以六壬數精於占算人事，亦有人喜歡以金口訣占算股市走勢或競賽，日謙和朋友曾於20年前玩票性質，合著過金口訣占算足球的小書，惟至今應成絕版，人事已歷幾番淍零。而西方占星和塔羅牌近代也很受年輕人喜歡。當中用到不少觸機的靈感，這是中外古今占卜術並重的。關於塔羅牌，筆者有朋友專攻觸機，認為他自己對易經的類象比塔羅牌文化熟悉，倒不如使用易經牌去占算亦未嘗不可參考。

自習風水 易欠實踐經驗

上文刊出後亦有朋友問及自習風水的問題，既然選宅或移居都是人生重要抉擇，風水的實用性無容置疑。但是又有幾多人會因自己療病而學習醫學呢？兩者性質有些類近之處，在於「性價比」，試想一下，人生中要選宅、置業或移居的次數始終有限，而學習風水所花的時間、心機，甚或費用實在不菲，成本效益值得考慮。更重要的是風水除了學派眾多，眾說紛芸，要掌握真訣，有時也確要點緣份。更重要能於實際環境運用出來，是需要累積不少實習經驗，並宅主會依法佈置才能驗明真偽。加上現實建築和山水形勢能控制也不多，風水佈局剪栽須能配合才成，僅以理論為自己佈局，又豈易安心乎？

玄空風水能應用於宅居，也能宏觀於一地興衰

風水流派不少

談到風水學派，近世主要流行有八宅派、三合派和玄空派，於吉凶判斷時各有相當分歧。近數十多年當以玄空風水最為著名，最簡單理解玄即時間，空為空間，所說便是時間和空間相互風水關係，故此也特別著重「元運」，即每一段時間（地運），各方位坐向不同的旺、衰之別。於玄空風水內計算元運亦有不同，例如依據玄空飛星，下元九運會於2024年開始，而據玄空大卦（易經派）則於2017年已轉入九運，此外還有和大卦派風水略有類近的「玄空六法」風水。學理可能互有開闔，原理最終可以理解為陰和陽。實務操作時於時間上便有將180年大周期分成8個（二元八運）或9個（三元九運）小周期。空間穿以方向配合天時，產生重要的「零神」和「正神」，山水形勢能配合則吉，否則便易招凶。

即然初習風水較難有足夠操作經驗，較容易入手便可能先從巒頭（形學）著手，例如避開一些形勢、門沖，廚廁睡室的宜忌等，至少有助避免凶險。

假如想學習一門能幫助催吉的術數，學習「擇吉」也是不錯的考慮，於日常生活中如出行、開市、遷居、婚嫁或出行等均有較多機會使用到。較流行者為「擇日」（古稱選擇）法，可以依玄空學、奇門遁甲、天星或六壬數等等。往後筆者嘗試再以實例操作介紹。

 

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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