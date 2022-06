【宏觀術數@iM網欄】自學風水的難處 初習術數從何起始之二

近兩日美股下瀉明顯,幾期前曾以夏至星盤分析過美國下半年經濟走勢,朋友們有興趣可以參考,並且留意斗數四化7月份武曲化忌+巨門化忌,卦象上即是乾卦和坤卦(代表天、地;父、母)雙雙化忌月份小心的突變。

占卜首重觸機靈感

回到主題初習術數,前文提及筆者每每建議想學點術數於生活應用或與趣,又不想花太多時間的朋友,可考慮學一門命學,再加一門占卜的方案。同時也約略介紹過以幾種以易經為主的占卜法,如以卦爻象易、梅花心易或文王卦易。由於易經為中國術數重要基礎,由此引伸的占卜術當然不僅於此。較著名的還有占算災異的「焦氏易林」法或河洛理數等,焦氏易林特點是配合節氣曆法,把一年中的節候分配不同易卦,並以此作為本卦,再以卜筮方式得出變卦,並可翻查《易林》以參考64卦互變共4096個變化的「斷語」,熟悉易象的朋友可以得出更多變化,過往日謙曾以例子示範,惟占災異於現代還是留給專業術數人做,未必適合工餘興趣學習。

三式術數 古為今用 奇妙無窮

再深入中國占卜術還有最古的「三式」,即太乙、奇門和六壬,及六壬金口訣。其中以六壬數精於占算人事,亦有人喜歡以金口訣占算股市走勢或競賽,日謙和朋友曾於20年前玩票性質,合著過金口訣占算足球的小書,惟至今應成絕版,人事已歷幾番淍零。而西方占星和塔羅牌近代也很受年輕人喜歡。當中用到不少觸機的靈感,這是中外古今占卜術並重的。關於塔羅牌,筆者有朋友專攻觸機,認為他自己對易經的類象比塔羅牌文化熟悉,倒不如使用易經牌去占算亦未嘗不可參考。

自習風水 易欠實踐經驗

上文刊出後亦有朋友問及自習風水的問題,既然選宅或移居都是人生重要抉擇,風水的實用性無容置疑。但是又有幾多人會因自己療病而學習醫學呢?兩者性質有些類近之處,在於「性價比」,試想一下,人生中要選宅、置業或移居的次數始終有限,而學習風水所花的時間、心機,甚或費用實在不菲,成本效益值得考慮。更重要的是風水除了學派眾多,眾說紛芸,要掌握真訣,有時也確要點緣份。更重要能於實際環境運用出來,是需要累積不少實習經驗,並宅主會依法佈置才能驗明真偽。加上現實建築和山水形勢能控制也不多,風水佈局剪栽須能配合才成,僅以理論為自己佈局,又豈易安心乎?

▲ 玄空風水能應用於宅居,也能宏觀於一地興衰

風水流派不少

談到風水學派,近世主要流行有八宅派、三合派和玄空派,於吉凶判斷時各有相當分歧。近數十多年當以玄空風水最為著名,最簡單理解玄即時間,空為空間,所說便是時間和空間相互風水關係,故此也特別著重「元運」,即每一段時間(地運),各方位坐向不同的旺、衰之別。於玄空風水內計算元運亦有不同,例如依據玄空飛星,下元九運會於2024年開始,而據玄空大卦(易經派)則於2017年已轉入九運,此外還有和大卦派風水略有類近的「玄空六法」風水。學理可能互有開闔,原理最終可以理解為陰和陽。實務操作時於時間上便有將180年大周期分成8個(二元八運)或9個(三元九運)小周期。空間穿以方向配合天時,產生重要的「零神」和「正神」,山水形勢能配合則吉,否則便易招凶。

即然初習風水較難有足夠操作經驗,較容易入手便可能先從巒頭(形學)著手,例如避開一些形勢、門沖,廚廁睡室的宜忌等,至少有助避免凶險。

假如想學習一門能幫助催吉的術數,學習「擇吉」也是不錯的考慮,於日常生活中如出行、開市、遷居、婚嫁或出行等均有較多機會使用到。較流行者為「擇日」(古稱選擇)法,可以依玄空學、奇門遁甲、天星或六壬數等等。往後筆者嘗試再以實例操作介紹。

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

