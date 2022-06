【90後財務自由人@iM網欄】新東方在綫繼續爆升？

過去一周,香港股票市場其中一個最大焦點,相信是5日內爆升6六的新東方在綫(01797)。去年,內地政府推出補習行業政策後,市場預期補習業務不能再運作,新東方在綫股價一落千丈。

後來,公司領導人俞敏洪帶領公司轉型做直播帶貨,將補習老師變成網紅,一邊教英文,一邊推銷產品。第一次直播只得88人參與,但今年6月,粉絲數量拐點上升,4日內由不到80萬粉絲增加至183萬名,這樣的故事實在勵志。

難言升勢能否持續

周四(16日)執筆時,新東方在綫股價升至28.6元,市值高達286億元,短短5日升了6倍。有網友問應否追入?筆者認為,過去幾日的升幅存在很大的不理性以及投機成份。現在的新東方在綫在電子商貿業務上,基本上等如一群KOL,或者可以說是等如一間初創電子商貿公司,難言有很大的核心競爭力,而且火熱程度能否持續,盈利能力如何等等都是未知因素。

這樣一間公司,是否真的值286億元?筆者很有懷疑。另外,新東方在綫6月16日的升幅亦帶動其他教育股飆升,然而這些教育公司,其實沒有任何證據顯示轉型成功,反映市場投機情緒高漲及不理性度,散戶要小心!

筆者身邊有位好朋友,移民專家余偉龍,去年6月低位買入新東方在綫的母公司,美股新東方教育集團。他的投資邏輯對於散戶來說可能有參考價值。當時市場對新東方在綫基本上接近絕望,但是他深入了解新東方創辦人及領導人俞敏洪的性格,有看過他的人物傳記「中國合夥人」,知道他是屢敗屢戰,心理質素極強的創業者,過往曾經克服多個巨大難關。

例如,過往美國監管機構曾經懷疑新東方學生集體做假,取得異常高的成績,俞敏洪親身飛到美國,與監管機構負責人傾談,成功說服美國監管機構接受新東方學生成績。因此余偉龍相信他能帶領新東方絕處逢生,在低位買入。

其實,當時在這個行業危機下,基本上沒有太多因素可以支撐買入新東方的決定,唯有的是,管理層面對逆境的能力。余偉龍對於管理層的認識,讓他能夠把握這次投資機會。因此,認識管理層的能力往往是投資的重要一環。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

