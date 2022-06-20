【90後財務自由人@iM網欄】新東方在綫繼續爆升？

過去一周，香港股票市場其中一個最大焦點，相信是5日內爆升6六的新東方在綫（01797）。去年，內地政府推出補習行業政策後，市場預期補習業務不能再運作，新東方在綫股價一落千丈。

後來，公司領導人俞敏洪帶領公司轉型做直播帶貨，將補習老師變成網紅，一邊教英文，一邊推銷產品。第一次直播只得88人參與，但今年6月，粉絲數量拐點上升，4日內由不到80萬粉絲增加至183萬名，這樣的故事實在勵志。

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難言升勢能否持續

周四（16日）執筆時，新東方在綫股價升至28.6元，市值高達286億元，短短5日升了6倍。有網友問應否追入？筆者認為，過去幾日的升幅存在很大的不理性以及投機成份。現在的新東方在綫在電子商貿業務上，基本上等如一群KOL，或者可以說是等如一間初創電子商貿公司，難言有很大的核心競爭力，而且火熱程度能否持續，盈利能力如何等等都是未知因素。

這樣一間公司，是否真的值286億元？筆者很有懷疑。另外，新東方在綫6月16日的升幅亦帶動其他教育股飆升，然而這些教育公司，其實沒有任何證據顯示轉型成功，反映市場投機情緒高漲及不理性度，散戶要小心！

筆者身邊有位好朋友，移民專家余偉龍，去年6月低位買入新東方在綫的母公司，美股新東方教育集團。他的投資邏輯對於散戶來說可能有參考價值。當時市場對新東方在綫基本上接近絕望，但是他深入了解新東方創辦人及領導人俞敏洪的性格，有看過他的人物傳記「中國合夥人」，知道他是屢敗屢戰，心理質素極強的創業者，過往曾經克服多個巨大難關。

例如，過往美國監管機構曾經懷疑新東方學生集體做假，取得異常高的成績，俞敏洪親身飛到美國，與監管機構負責人傾談，成功說服美國監管機構接受新東方學生成績。因此余偉龍相信他能帶領新東方絕處逢生，在低位買入。

其實，當時在這個行業危機下，基本上沒有太多因素可以支撐買入新東方的決定，唯有的是，管理層面對逆境的能力。余偉龍對於管理層的認識，讓他能夠把握這次投資機會。因此，認識管理層的能力往往是投資的重要一環。

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作者 _Ryan （陳懷恩）簡介：

90 後， 2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

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