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【夢想本應翱翔@iM網欄】智能語音初創識別聲紋　助企業管理風險提升效率

名人薈萃 08:19 2022/06/20

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隨著機器語音識別準確率提升，過去數年智能語音分析技術應用發展迅速，同時亦有愈來愈多初創投入研發適用於商業場景的語音科技（Speech Technology）應用。今年獲得阿里巴巴創業者基金主辦「JUMPSTARTER 2022 環球創業比賽」最創新大獎的聲揚科技（VoiceAI Technologies）就致力運用語音分析管理風險及提升效率。

2016年於深圳創辦的聲揚科技是一間人工智能科技公司，以全方位聲學及語音處理技術，目標協助企業重塑及激活語音價值，提升風險控制、合規管理、市場營銷三大能力，客戶包括大型銀行、保險公司等金融機構。「我們的使命是通過語音技術去推動經濟發展。」聲揚科技聯合創始人兼首席技術官陳東鵬指，目前相關技術正愈來愈廣泛應用於全球各地，增長快速，語音分析技術能提升效率。

創辦人香港求學　研聲紋識別防詐欺

聲揚科技三位共同創辦人與香港頗有淵源——陳東鵬及首席科學家張偉彬曾在香港科技大學修讀計算機科學博士學位，並在同一個實驗室研究語音技術；首席執行官李亞桐則持有香港中文大學工商管理碩士學位，來港前曾於一間意大利生物識別（biometric）公司的內地分公司，負責指紋識別應用的市場推廣。

三人在港相識，不時討論人工智能科技，有感除了當時比較熱門的指紋識別和人臉識別技術，以語音作為身份識別的應用仍不多見。加上坊間電話騙案頻繁，大眾透過手機互聯網處理各種事務日趨普遍，不法分子冒充身份的情況亦時有發生。三位一致認為運用Voiceprint（聲紋識別）有助打擊欺詐犯罪，並可有更廣闊的商業應用，於是起意創辦公司。

 

【青姐話】半生不死 等待沖喜

 

踏足海外　銀行保險業成客戶

「當時大家認識的語音科技較多面向個人消費者產品。其實在企業有很多語音訊息沒有被有效運用，例如電話服務中心。我們希望利用語音科技去做分析，令其產生價值，助提升企業效率」陳東鵬說。他舉例，運用語音科技可識別開會時說話者的身份及自動記錄會議內容；銀行亦可透過客戶的語音記錄，識別確認對方身份，有助提升工作效率。

聲揚科技的業務主攻「反欺詐」、「客戶服務」和「知識管理」三大方向，目前已獲多間金融機構使用，同時亦在公共服務與零售、智能汽車等行業應用，例如客服中心、線下連鎖門店及車載語音芯片等。

另外，公司更踏足海外市場，例如負責印尼社會保障服務的聲紋工程，透過智能語音技術，長者僅需通過電話就能完成生存狀態和身份驗證，方便老人領取養老金；在日本、墨西哥等國家也有客戶。聲揚科技早於2020年完成近億元人民幣的 A 輪融資，由光遠投資領投，前海母基金與香港 X 科技基金等跟投。

無懼競爭　技術應用取勝

公司發展勢頭不俗，陳東鵬回憶起創業之路其中一個里程碑，是獲得一間國企銀行的訂單，以聲紋識別技術助該行確認客戶身份，防止欺詐。「當時（2018年）我們只有15名員工，（一般而言）像它們這麼大的機構根本不會考慮我們，加上還有其他內地大型語音技術廠商等（競標），競爭非常激烈。」但他們利用一年時間做概念驗證（Proof of Concept），經過幾輪嚴格的測試後最終成功獲得項目，令團隊非常鼓舞。

筆者好奇他們獲勝的優勢，陳東鵬說，一方面是技術領先，一方面是有實際的產品。「我們不是賣概念的公司。當時聲紋識別技術還比較新穎，故我們為潛在客戶提供多種Demo（示範應用），認真思考客戶在未來可怎樣應用這項技術，而不是單賣技術，希望跟他們一起做更多的應用程式及服務，我想這是我們成功的原因。」雖然小型初創公司有時較難獲得大機構認可，但陳東鵬堅信只要服務好第一個客戶，就有機會得到其他公司的注意，「是金子總會發光。」

籲港府支援初創　吸納人才拓展商機

目前VoiceAI在港設有分公司，主要負責基礎算法的研發與實際應用。陳東鵬認為，香港作為金融中心，為初創在業務及資金方面帶來不少機遇，加上鄰近粵港澳大灣區，可充當拓展國際市場的窗口，亦可成為海外初創進入內地市場的跳板。另外，香港在經濟、地理、教育、福利等各方面都具有優勢，有助吸引世界各地人才，對初創來說也是非常寶貴的資源。

他又指，對科技型企業來說，研發人才和商業拓展都至關重要，他希望香港政府未來能在這兩個方面給予科技型初創更多支持，讓科技企業在香港得到更好的發展，為粵港澳大灣區的發展作出更多貢獻。

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作者_周駱美琪（Cindy）簡介：
周駱美琪(Cindy)2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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撰文 : 周駱美琪（Cindy）

欄名 : 夢想本應翱翔

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