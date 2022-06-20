【一時佳話@iM網欄】現代女版陳世美 農夫的墮落

早前筆者與一位男性朋友聚舊，初時大家有說有笑，後來當大家談到家庭時，他便傷心地表示，妻子有第三者。他覺得自己一直全方位無條件支持妻子的工作和夢想，但當妻子小有成就時，便換來無情的外遇。說到這裏，他既傷心又憤怒。家家有本難念的經，很難說誰對誰錯，但這事不禁令筆者想起現代女版陳世美和以下故事：

魔鬼與農夫

由於大魔鬼很快便退休，所以他需要從3個候選小魔鬼中選一個繼位。於是他給小魔鬼們一個考試，就是派他們去令一個人人稱善的農夫墮落，誰能令農夫墮落，誰便繼位。小魔鬼A決定把農夫的田地變得很硬，讓農夫生活過得很苦，從而怨天尤人。誰知那農夫辛苦地耕了半天，也只是休息一下，之後繼續耕，竟然一點怨言也沒有。小魔鬼A見到計策失敗，只好敗興而歸。

小魔鬼B想，既然他能吃苦，那就奪去他所擁有的東西吧！於是B把農夫的午飯和水偷走，讓他又累又餓，那他一定會暴怒，鬧神鬧鬼！當農夫工作完後，又渴又餓地到樹下享用他的午餐，發現午餐和水全不見時，他竟說：「不知道是哪個可憐人比我更需要那午餐和水呢？如果這能讓他溫飽就好了。」很明顯，小魔鬼B也失敗了。

這時，小魔鬼C對大魔鬼說：「我有辦法，一定能把他黑化！」C先跟農夫做朋友，取得他的信任，然後運用魔鬼的預知能力，告訴農夫明年會有乾旱，教農夫把稻種在濕地上。結果第二年別人沒有收成，只有農夫豐收，他也因此而富起來。C又教農夫每年宜種甚麼，3年下來，農夫就變得非常富有。他又教農夫把米拿去釀酒販賣，賺更多的錢。慢慢地，農夫開始不耕耘，靠買賣貿易就獲得大量財富。

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不行冤枉路

有一天，農夫辦了個晚宴，邀請城中富豪來參加，當中極盡奢華，酒池肉林，還有很多僕人侍候。這時，其中一個僕人端着名貴的葡萄酒出來，不小心滑倒，農夫見狀便又打又罵。大魔鬼看見便滿意地對小魔鬼C說：「做得好！你做了甚麼令農夫墮落呢？」小魔鬼Ｃ說：「我只是讓他擁有比他需要的更多而已，這樣就可以引發他人性中的罪性。」

失敗難面對，其實成功也不容易處理，因為常言道：「勝利沖昏頭腦！一朝得志，語無倫次！」當自我膨漲到一個點時，我們看身邊的人不是人，全都是為我們而存在的工具，這樣人際關係又怎會好呢？婚姻如是，事業也如是。所以常懷感恩之心並謹記蘋果教主生前名言：「Stay Hungry，Stay Foolish！」那便行少很多冤枉路。

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作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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