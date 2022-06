【一時佳話@iM網欄】現代女版陳世美 農夫的墮落

早前筆者與一位男性朋友聚舊,初時大家有說有笑,後來當大家談到家庭時,他便傷心地表示,妻子有第三者。他覺得自己一直全方位無條件支持妻子的工作和夢想,但當妻子小有成就時,便換來無情的外遇。說到這裏,他既傷心又憤怒。家家有本難念的經,很難說誰對誰錯,但這事不禁令筆者想起現代女版陳世美和以下故事:

魔鬼與農夫

由於大魔鬼很快便退休,所以他需要從3個候選小魔鬼中選一個繼位。於是他給小魔鬼們一個考試,就是派他們去令一個人人稱善的農夫墮落,誰能令農夫墮落,誰便繼位。小魔鬼A決定把農夫的田地變得很硬,讓農夫生活過得很苦,從而怨天尤人。誰知那農夫辛苦地耕了半天,也只是休息一下,之後繼續耕,竟然一點怨言也沒有。小魔鬼A見到計策失敗,只好敗興而歸。

小魔鬼B想,既然他能吃苦,那就奪去他所擁有的東西吧!於是B把農夫的午飯和水偷走,讓他又累又餓,那他一定會暴怒,鬧神鬧鬼!當農夫工作完後,又渴又餓地到樹下享用他的午餐,發現午餐和水全不見時,他竟說:「不知道是哪個可憐人比我更需要那午餐和水呢?如果這能讓他溫飽就好了。」很明顯,小魔鬼B也失敗了。

這時,小魔鬼C對大魔鬼說:「我有辦法,一定能把他黑化!」C先跟農夫做朋友,取得他的信任,然後運用魔鬼的預知能力,告訴農夫明年會有乾旱,教農夫把稻種在濕地上。結果第二年別人沒有收成,只有農夫豐收,他也因此而富起來。C又教農夫每年宜種甚麼,3年下來,農夫就變得非常富有。他又教農夫把米拿去釀酒販賣,賺更多的錢。慢慢地,農夫開始不耕耘,靠買賣貿易就獲得大量財富。

不行冤枉路

有一天,農夫辦了個晚宴,邀請城中富豪來參加,當中極盡奢華,酒池肉林,還有很多僕人侍候。這時,其中一個僕人端着名貴的葡萄酒出來,不小心滑倒,農夫見狀便又打又罵。大魔鬼看見便滿意地對小魔鬼C說:「做得好!你做了甚麼令農夫墮落呢?」小魔鬼C說:「我只是讓他擁有比他需要的更多而已,這樣就可以引發他人性中的罪性。」

失敗難面對,其實成功也不容易處理,因為常言道:「勝利沖昏頭腦!一朝得志,語無倫次!」當自我膨漲到一個點時,我們看身邊的人不是人,全都是為我們而存在的工具,這樣人際關係又怎會好呢?婚姻如是,事業也如是。所以常懷感恩之心並謹記蘋果教主生前名言:「Stay Hungry,Stay Foolish!」那便行少很多冤枉路。

作者_周榮佳

作者簡介:作者簡介:從事保險業逾廿年,擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外,更獲選亞洲年度最佳保險領袖,在業界享負盛名。

