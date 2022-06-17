【業績｜電商】友和上一財年由盈轉虧22.5萬元　銅鑼灣新零售店下季開張

▲ 友和上一財年由盈轉虧22.5萬元 銅鑼灣新零售店下季開張

友和集團 （02347） 公布截至3月底的年度業績，全年收入達7.9億元，按年增長51.1%；全年由盈轉虧，錄得淨虧損22.5萬元，對比上一財年為淨溢利2873.3萬元。

若撇除上市開支，以及可轉換可贖回優先股的公平值變動，友和集團整個財年的經調整純利為2616.2萬元，按年減少8.9%。

友和表示，雖然香港經濟在疫情期間受到重挫，但香港零售業網上銷售的表現較整體經濟優勝，而數輪消費券計劃在一定程度上有助刺激本地消費。公司擬在銅鑼灣區租賃及設立第三間零售店，預期該零售店於2022年第三季度開張。

截至3月31日止財年，友和集團的總商品交易額接近7.96億元，按年增長57.2%；期內已完成訂單數目為47.3萬份，按年增長36.7%；客單價由1463元增加至1681元。截至3月底的註冊會員數目達77.5萬名，對比上一財年為53.9萬名。

相關文章：【電子消費券2022】中銀香港BoC Pay與友和YOHO加碼優惠 經BoC Pay領消費券可1999元買iPhone 13、半價買PS5

【新股IPO】友和集團首掛高開近9%後低走 全日持平收場蝕手續費