【騰訊700】騰訊場外減持眾安在線 套現近7億元

根據聯交所資料顯示，騰訊(00700)於本周三（15日）場外減持互聯網保險商眾安在綫（06060）2,717萬股，每股平均價24.12元，套現6.66億元，最新持股量由10.01％降至8.09％。騰訊周五收報369.4元上升0.4%，眾安在綫則收報24.75元上升0.6%。

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另外騰訊日前宣布，內部海量自研業務已實現全面上雲。近三年來，騰訊的自研業務上雲規模已經突破5,000萬核，累計節省成本超過30億元人民幣。意味包括ＱＱ、微信、騰訊視頻、王者榮耀等在內的騰訊內部業務，和騰訊雲百萬級外部客戶一樣基於公有雲的模式來開發運營。

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騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，把騰訊內部海量業務搬上雲端，不僅幫助騰訊構建面向未來的技術架構和研發文化，推動科技成為公司業務發展和產品創新的動力與支撐，也全面錘煉了騰訊雲的產品、技術和綜合服務能力，這些能力將加快推動產業的數字化升級，助力實體經濟全面發展。

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