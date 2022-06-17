【新股IPO】偉立控股 2372 周五起招股 每手入場費2707元

內地卷煙包裝紙製造商偉立控股（新上市編號：02372）由周五（17日）起至下周三（22日）招股，是次計劃發售2億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，招股價介乎0.63元至0.67元，每手4000股，一手入場費2707元；6月30日掛牌；保薦人為均富融資。

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是次集資所得，約35.4%擬用於興建一棟兩層廠房約8,200平方米，主要用作生產車間及倉庫；約25.9%將用於購置四台先進複合機，以促進替換一條現有生產線並設立三條新生產線；約19.5%將用於提升研發能力；約6.4%用於完善企業資源計劃系統及基礎設施系統以提升營運效率；約2.9%用於加大營銷投入，在上海市、雲南省及河南省設立三個銷售中心；約9.9%用作一般營運資金。

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記者：張以正