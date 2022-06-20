美國聯儲局決定加息0.75厘，兩、三個星期前，一般預測聯儲局只會加息0.5厘，上一回的議息會議，聯儲局主席也說6月份、7月份的加息幅度應該是0.5厘。但是，近兩個星期，美國多家大行不約而同說6月份的議息會議會加息0.75厘，似乎，多家大行是收到風，於是事先吹風。

加息帶來壓力

這符合美國聯儲局的「預期管理」的手法。結果，加息前美股大跌，加息後，經過一陣震盪之後，美股由跌轉升。不過，盡管股市由跌轉升，加息所帶來的壓力是存在的，對樓價的短期影響力也是存在的。現在，美國30年定息按揭的利率已超過6厘，相信短期內對美國樓市會有影響。香港較少人做定息按揭，也沒有長達30年的定息按揭，影響力也就一點一滴的增加。

觀察新盤反應

下個月再加息，影響力再增加，不過，我之前已經說過，買樓供樓是長達20年、30年的事。20年、30年之間，加息減息是正常的，因此，短期的加息壓力不會也不應該改變買樓的決定。很快的，又有新盤推出，大家不妨觀察新盤的反應，我估計仍然應該是不錯的。

目前，美國通脹率高達8.6%，創40年新高，總統拜登（Joe Biden）也着急了。今年11月，美國會進行國會選舉，如此高的通脹率，民主黨會失去眾議院的控制權，拜登就會變成跛腳鴨，施政困難。因此，降低通脹現在變成了拜登、聯儲局的首要任務，加息也是必要的行動，很可能7月份會再加息0.75厘，甚至1厘。9月份仍會加息，當然，11月選舉過後，聯儲局也沒有政治壓力再加息，相反，小心之前的加息會導致美國經濟衰退，影響2024年拜登競選連任。

既然美國通脹率創40年新高，美國聯儲局加息會不會也加至40年新高以壓抑通脹？

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如果真的如此，美國、香港的樓價就一定會大受影響，這是不得不防的，盡管長期來說，加息之後就是減息，但是加息時機能否應付按揭利率的上升也很重要，大家一定要有最糟糕情況時的現金準備，準備美國聯邦利息升上4厘以上。實際上，真要壓下通脹，利率是應該高過通脹率，才能鼓勵人們把錢存在銀行。只不過，美國聯儲局不但要壓抑通脹，也得防止經濟衰退，通脹率大幅上升會失去選票，經濟衰退也會失去選票。因此，當加息加到政府出現衰退時，再加息的可能性就會下降了。畢竟，經濟衰退流失的選票多過通脹。

節錄自765期《iMoney》置業安居

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