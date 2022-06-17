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【新股IPO】美因基因6667傳以下限18元定價

股樓投資 22:50 2022/06/17

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消息指，內地基因檢測平台公司美因基因（新上市編號：06667）計劃以每股18元定價。該公司是次計劃於全球發售約1196萬股，其中香港公開發售佔約10%，招股價介乎18至22元，以每手200股計，一手入場費4444.35元，６月22日掛牌；獨家保薦人為中信建投國際。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

集資所得，其中約30%用於消費級基因檢測及癌症篩查服務及產品的銷售、營銷及商業化；約25%將投資於研發服務及產品；約20%將用於增加或擴大檢測能力及產能；約15%將用於通過投資或收購具吸引力的技術或檢測相關公司；約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

 

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此外，公司上市引入了數名基石投資者，包括南昌金融、南昌工控園區及內地臨床體外診斷產品生產商邁克生物，分別認購2970萬、6930萬及4950萬元人民幣。

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記者：張以正

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美因基因（06667） IPO 港股

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