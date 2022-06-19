湯文亮：為何說樓市平穩？

一般人認為，如果樓市平穩，不會吸引市民買樓，所以，一般物業代理談樓市，都會說在未來1年樓價會上升10幾個%。莫說樓市會下跌，即使不升，都很難吸引到人買樓，即使打算買樓的人都會減幾分熱情，物業代理就要多費唇舌。所以，一般物業代理講樓市都會談升市，年年都升市，不會說跌市。

【青姐話】半生不死 等待沖喜

中原集團創辦人施永青，是物業代理界的泰山北斗，說話經常很出格，最近老施說未來一年，樓價會保持平穩，波幅在正負5%之間，這說法毫無吸引力，莫非中原不想做生意？雖然老施不做也沒所謂，但他不做屬下都要做，員工要開單食飯，所以事出必有因。

投資者買樓想升值

施永青當然想做生意，不過，他了解到現在打算買樓的人身份有變，大多數是首次置業者，他們買樓心態與擁有多個物業的業主有所不同。

擁有多個物業的業主買樓，最基本希望是樓價上升，莫說平穩，就算升得少他們都不會開心，但首次置業者的心態卻不同，他們不求樓價大幅上升，只是要求平穩，不要大跌就可以了。

揭露置業買家心態

很多人不明箇中道理，其實樓價大幅上升對那些首次置業者來說，沒有實質利益，他們又不可以將物業賣出，而且那些首次置業者，有不少是採用高成數按揭，樓價上升他們不能從中多取一些現金，但如果樓價下跌，他們很容易變成負資產者，甚至剛買入的單位變成銀主盤，所以老施說樓價保持平穩，就是令一班首次置業者有信心買樓。

老施的確有辦法，如果只是好像其他物業代理般，嚷着樓市升升升，一定會被人說，做物業代理生意不會說樓市平穩，一定會說升。所以，老施表面上是說反話，其實是幫了自己，以及一班替他搵食的員工。

節錄自第765期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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