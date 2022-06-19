  • 29°C
香港時間 : 2022619日 (日) 10:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湯文亮：為何說樓市平穩？

名人薈萃 09:43 2022/06/19

分享：

分享：

一般人認為，如果樓市平穩，不會吸引市民買樓，所以，一般物業代理談樓市，都會說在未來1年樓價會上升10幾個%。莫說樓市會下跌，即使不升，都很難吸引到人買樓，即使打算買樓的人都會減幾分熱情，物業代理就要多費唇舌。所以，一般物業代理講樓市都會談升市，年年都升市，不會說跌市。

【青姐話】半生不死 等待沖喜

中原集團創辦人施永青，是物業代理界的泰山北斗，說話經常很出格，最近老施說未來一年，樓價會保持平穩，波幅在正負5%之間，這說法毫無吸引力，莫非中原不想做生意？雖然老施不做也沒所謂，但他不做屬下都要做，員工要開單食飯，所以事出必有因。

投資者買樓想升值

施永青當然想做生意，不過，他了解到現在打算買樓的人身份有變，大多數是首次置業者，他們買樓心態與擁有多個物業的業主有所不同。
擁有多個物業的業主買樓，最基本希望是樓價上升，莫說平穩，就算升得少他們都不會開心，但首次置業者的心態卻不同，他們不求樓價大幅上升，只是要求平穩，不要大跌就可以了。

揭露置業買家心態

很多人不明箇中道理，其實樓價大幅上升對那些首次置業者來說，沒有實質利益，他們又不可以將物業賣出，而且那些首次置業者，有不少是採用高成數按揭，樓價上升他們不能從中多取一些現金，但如果樓價下跌，他們很容易變成負資產者，甚至剛買入的單位變成銀主盤，所以老施說樓價保持平穩，就是令一班首次置業者有信心買樓。

老施的確有辦法，如果只是好像其他物業代理般，嚷着樓市升升升，一定會被人說，做物業代理生意不會說樓市平穩，一定會說升。所以，老施表面上是說反話，其實是幫了自己，以及一班替他搵食的員工。

節錄自第765期《iMoney Wealth》鑑古知今。

【溫股知新】恆指走勢勿亂估 重溫近期推介股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 湯文亮

相關文章

湯文亮：樓市健康與否看何人買
2022/06/12
湯文亮：樓市健康與否看何人買
湯文亮：公屋上樓 死結難解
今日
湯文亮：公屋上樓 死結難解

你可能感興趣

湯文亮：樓市健康與否看何人買
09:00 2022/06/12
湯文亮：樓市健康與否看何人買
湯文亮：公屋上樓 死結難解
今日 09:42
湯文亮：公屋上樓 死結難解

知多啲

【iM人物專訪】湯文亮︰恒指劍指28000 睇好滙豐、創科、港交所
【iM人物專訪】湯文亮︰恒指劍指28000 睇好滙豐、創科、港交所
施永青 樓價 負資產 首次置業 湯文亮 香港

上一篇文章

【有相睇】沽港島樓套現　換購嘉湖山莊三房連天台　實呎12477元

下一篇文章

湯文亮：公屋上樓 死結難解
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬經濟】九巴發售首批限量巴士NFT 全球限量2,000個最平348元 持有者可獲實體九巴模型1部
【虛擬經濟】九巴發售首批限量巴士NFT 全球限量2,000個最平348元 持有者可獲實體九巴模型1部
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
【著數優惠】慶祝嘉禾MegaBox一歲生日嘉禾全綫星期一票價30元起 IMAX影院戲票只需80元起
【著數優惠】慶祝嘉禾MegaBox一歲生日嘉禾全綫星期一票價30元起 IMAX影院戲票只需80元起
【家居設計】花40萬翻新一家四口安樂窩 435呎家居以全白為主調 光猛不單調
【家居設計】花40萬翻新一家四口安樂窩 435呎家居以全白為主調 光猛不單調
屯門飛揚首批80伙　一房折實最平437.2萬起　長實趙國雄︰筍到飛起價
屯門飛揚首批80伙　一房折實最平437.2萬起　長實趙國雄︰筍到飛起價
【姜濤 x Payme】姜濤再次「現身」中環滙豐總行外牆周日傍晚首演 PayMeow應援車下周巡遊送禮
【姜濤 x Payme】姜濤再次「現身」中環滙豐總行外牆周日傍晚首演 PayMeow應援車下周巡遊送禮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款