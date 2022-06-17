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【新股IPO】快狗打車2246今午截飛 公開發售獲數倍認購

股樓投資 22:52 2022/06/17

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快狗打車 GOGOX（新上市編號：02246）今午截飛，消息指其公開發售部分已錄得數倍認購。快狗打車由周二（14日）起至周五（17日）招股，擬全球發售3120萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價為21.5元，每手200股計，一手入場費4343.35元；預期下周五（24日）掛牌；聯席保薦人為瑞銀、中金、交銀國際及農銀國際。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

【通脹時代】花旗看好5板塊最少8隻股份 受惠美元升值【見下頁】

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該公司是次上市引入了奇瑞及廣發為基石投資者，合共認購6,350萬美元股份。此外，GOGOX是次集資所得，約40%擬用於擴大用戶基礎及提升品牌知名度；約20%用於開發新服務及產品以增強變現能力；約20%用於在海外市場尋求戰略聯盟、投資及/或收購；約10%用於提升技術能力及增強研發能力；約10%用於營運資金及一般公司用途。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

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記者：張以正

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快狗打車（02246） IPO 港股

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