【美國退市】華能國際從紐交所退市　HFCAA名單股續見退市

▲ HFCAA名單股陸續退市

美國證交會（SEC）根據《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續3年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌，並設官網公布多間中概股公司已納入「預定摘牌名單」，目前名單已增加至148隻，名單中已有股份宣布從美國退市。

【6月17日】華能國際 （00902） 宣布，將於6月17日通知紐交所退市，並撤銷存托股和對應外資普通股的註冊。考慮因素包括公司存托股的交易量與公司 H 股全球交易量相比有限，以及維持存托股在紐交所上市和該等存托股及對應H股在美國證交會註冊，並遵守證券交易法規定的定期報告及相關義務所涉的較大行政負擔和成本，董事會批准存托股從紐交所退市，並根據證券交易法規定撤銷該等存托股和對應H股的註冊。

華能國際擬於6月27日或前後，向美國證交會遞交一份25表格，以將其存托股自紐交所退市。該等退市預計在25表格遞交10日後生效。存托股在紐交所交易的最後日期為7月7日或前後。於該日期及自該日期之後，公司的存托股不再於紐交所掛牌。一旦退市生效且公司滿足撤銷註冊的條件，公司擬於7月7日或前後向美國證交會遞交表格15F，以根據證券交易法撤銷存托股所對應H股的註冊。此後，公司在證券交易法下的申報義務即告暫停，除非15F表格被後續撤回或遭拒絕。註冊撤銷及公司在證券交易法下申報義務的終止預計在15F表格遞交後的90日後正式生效。

市場預期其他公司退市公告安排，將大致相若。

除了華能國際，滴滴亦已從紐交所退市。

【6月6日】滴滴出行公告，於6月2日正式向美國證交會 （SEC） 遞交25號表格，正式申請自願退市，按照標準作業程序，滴滴出行將於提出申請10天後正式從紐交所退市。

【滴滴退市】滴滴出行網絡安全調查據報最快本周結案 同期受查App率先重新接受開戶、開市即升65%