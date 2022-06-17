【蔚來 9866】 蔚來遭德國車廠奧迪Audi提訴 指控蔚來車型命名侵犯商標權

《路透》引述報道指，大眾汽車旗下的奧迪（Audi）已向德國慕尼黑法院提出訴訟，指控蔚來（09866）侵犯奧迪的商標權。奧迪表示，蔚來將其旗下兩款休旅車型命名為ES6和ES8，侵犯了奧迪兩款車型S6和S8的商標權，而上述車型為奧迪暢銷車款。蔚來則表示，不會就正在進行的案件提出評論。

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中國是蔚來的主要銷售市場，而公司在去年5月進入挪威市場，並正在當地銷售ES8車型。另外，蔚來已計畫今年底要進軍德國、荷蘭、瑞典、丹麥等歐洲國家，並計畫在德國推出ET7電動轎車。

蔚來股價未見影響，更一度升3.7%，高見161.1元，收報159.4元，仍升2.6%，成交額3.7億元。

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記者：郭秀慧