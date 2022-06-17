嘉湖海逸酒店擬改裝住宅　涉1102伙　伙數較原方案大減近八成

長實集團（01113）早前向城規會申請將天水圍嘉湖海逸酒店重建成兩座53層高的住宅大樓，預計提供5,000伙，方案早前已獲批，但日前提新方案，計劃將兩幢酒店改裝成分層住宅，提供1,102伙，與原本獲批的重建方案，單位伙數大減近八成。

資料顯示，天水圍嘉湖海逸酒店位處天恩路旁邊，地盤面積約30.03萬平方呎，在新方案下，現時嘉湖海逸酒店（第1及2座）擬改建成1,102個住宅單位，另將酒店地下及一樓改作商業用途，而現有平台的商業用途（置富嘉湖第一及二期）將予以保留。

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申請人指，新方案能在短期內供應住宅單位，並與政府增加房屋土地供應及鼓勵置業的政策相符，加上由於現有商業平台將予以保留，申請地點將繼續發揮其通達性強的地區購物中 心的重要作用，繼續為天水圍的居民提供服務。

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