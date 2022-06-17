【螞蟻集團】 傳人行接受螞蟻集團成立金融控股公司申請 阿里巴巴美股盤前彈一成

上周四（9日）有外電指阿里巴巴（09988）旗下的螞蟻集團重啟招股，惟阿里及中證監均澄清目前沒有啟動首次公開發行的計劃。不過，周五（17日）晚又有消息指，中國人民銀行已接受螞蟻集團成立金融控股公司的申請，意味在整改方面有重大進展，螞蟻距離再次申請上市又再近一步。

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據《路透》引述知情人士報道，中國人民銀行已受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請，並已基本完成了對其信用評估合資企業牌照的審批工作，意味著為未來潛在重啟上市鋪路。螞蟻集團及人行暫時未有回應。不過，消息隨即刺激阿里巴巴股價急升，美股（美﹕BABA）盤前交易時段現急升逾一成，報112.93美元。

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記者：郭秀慧