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【中石油857】LNG 向東走 傳中石油及中石化與卡塔爾以長期合約購買燃料

股市 20:21 2022/06/17

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【中石油857】LNG 向東走 傳中石油及中石化與卡塔爾以長期合約購買燃料

全球最大液化天然氣（LNG）的 North Field East 發展投資項目，據消息人士透露，中石油 （00857） 母企及中石化 （00386） 正與國營卡塔爾能源公司進行深入談判，以長期合約購買每年最多 400 萬噸的液化天然氣，最長期限為 27 年，將成兩國間最大宗燃料採購交易。

若消息屬實，這會是全球最大的液化天然氣進出口國間的首次合作，反映中東能源出口擴大至其亞洲客戶群。另一方面，三名知情人士透露，中石油母企及中石化將在兩條獨立出口列車上分別投資 5% 的股份，作為價值近 300 億美元的 North Field 發展項目一部分。

道達爾為首間合資企業 美石油公司亦相繼投標

以往卡塔爾天然氣產業的主要投資者來自全球能源公司。North Field 發展項目包括 6 條液化天然氣出口列車，預計列車將提升液化生產力，從每年 7700 萬噸升至 2027 年約1億噸，鞏固卡塔爾作為世界最大液化天然氣生產國地位。消息又指，卡塔爾將每一列出口列車視為一個合資企業，現時道達爾（TotalEnergies，美：TOT）為該項目首間合資企業，佔一條列車 25% 股份，而中石油和中石化各投資了一列，各佔兩條列車 5 % 的股份。

卡塔爾能源公司首席執行官Saad Sherida Al-Kaabi表示，料亞洲市場會佔該項目的一半，其餘部分則來自歐洲。現時，美國總市值最大的公開上市石油公司埃克森美孚 （美：XOM.N）、蜆殼 （美：SHEL.L）、康菲石油 （美：COP.N） 和埃尼 （美：ENI.MI） 也提交了對該項目的投標。

中國去年向卡塔爾進口近900萬噸液化天然氣 卡塔爾為世界第二大液化天然氣產國

中國是 2021 年全球最大的液化天然氣入口國，其 45% 天然氣需進口，中國從卡塔爾進口了近 900 萬噸液化天然氣，佔該國液化天然氣進口總量11%。據 Refinitiv Eikon 數據指，在 2022 年的首五個月，卡塔爾供應中國的液化天然氣總量只僅次澳大利亞。

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Conoco Phillips（美：COP） 法國道達爾（美：TOT） 埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） 港股 美股 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 卡塔爾 石油 天然氣

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