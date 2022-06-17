【迪士尼DIS】《光年正傳》上映　星馬等14國禁播

▲ 迪士尼DIS】【迪士尼DIS】《光年正傳》本周於全球上映，星馬等14國禁播上映，當中涉同性畫面，監製指中國上映機會微。

迪士尼（美：DIS）旗下彼思動畫Pixar近日上映《光年正傳》，多國因電影涉同性畫面，均限制電影放映。主要為回教國家及亞洲地區，本港如常昨（6月16日）上映，印度則沒有禁播。電影中涉一女性角色Alisha親吻了其同性伴侶。迪士尼盤前報95.3美元，升1.08%。《光年》監製Galyn Susman指，製片人不會對電影進行修改，尤其是愛與激勵人心的內容。

馬來西亞電影審查機構周五剔除《光年》上映

馬來西亞電影審查委員會周五（6月17日）指，發現電影違反促進同性生活方式的元素，下令減掉有關畫面，唯電影發行商沒有遵照。委員會表示，不會在任何同性電影場景中妥協。

新加坡資訊通訊媒體發展局：16歲以下觀眾不得進場觀看

新加坡當局周二（6月14日）指，起初要求迪士尼考慮發行2個版本，沒有敏感畫面版本可讓年輕觀眾觀賞，但遭迪士尼拒絕，新加坡其後決定將《光年》列為NC16等級，即禁止16歲以下觀眾到電影院觀看。

Galyn Susman指，迪士尼尚未收到中國未有回應《光年》能否上映。

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