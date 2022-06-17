今年首季儲值支付工具總交易量按季跌29%　交易金額跌20.5%至1,110億元

金管局今日（17日）公布，今年第1季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為6,458萬個，按季下降2.8%。在2022年第一季，儲值支付工具總交易量約為13億宗，較上一季下降29.0%，而總交易金額為1,110億港元，較上一季下降20.5%。

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總交易金額當中，285億港元為銷售點消費支付，167億港元為網上消費支付，116億港元為個人對個人轉帳，543億港元為增值。2022年第一季末的儲值金額及工具按金總額為147億港元，較上一季下降4.7%。

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與2021年第一季末比較，2022年第一季末使用中的儲值支付工具帳戶總數上升1.2%，而儲值金額及工具按金總額則上升6.3%。2022年第一季度總交易量及總交易金額與2021年同期相比分別下降8.5%及增加14.2%。

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