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【新股IPO】煙草概念股偉立控股2372是否值抽？　一文看清你需留意的五大重點

新股IPO 19:31 2022/06/17

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煙草概念股偉立控股2372是否值抽？　一文看清你需留意的五大重點

港股新股市場在六月恢復少許生氣，市傳不少公司都會在本月展開招股。當中，中國卷煙包裝紙製造商偉立控股 （新上市編號：02372） 已經展開招股程序，投資者在認購之前，或可先參考以下五大關注重點。

中國卷煙包裝紙製造商偉立2372今日起招股，一手入場費2707元【下一頁】

1. 偉立控股毛利率水平穩定在兩成左右

根據招股資料顯示，偉立控股2021年財政年度的毛利達8178.9萬元（人民幣，下同），毛利率僅為22.1%，而過去數年的毛利率亦一直維持在這一水平。

信誠證券聯席董事張智威認為，煙草概念股過往上市成為關注焦點，主要是因煙草行業普遍較高的毛利率水平，令公司盈利空間具有想象力。如參考近年上市的思摩爾國際 （06969） ，該公司在2021年的毛利率達53.6%。

2. 中國卷煙包裝紙市場未來年增長率料達2.5% 偉立控股於湖北省市佔率排第一

偉立控股所處的中國卷煙包裝紙製造行業的銷售價值，由2016年的349.37億元，上升至2021年的407.32億元，複合年增長率約為3.1%。根據市場調查機構，這一數據在2022年將增至411.56億元，2025年增至443.5億元，在2022年至2025年複合年增長率料達2.5%。

而就2021年，湖北省卷煙包裝紙製造行業在中國整個市場的佔比為5.5%，而公司是湖北省最大的卷煙包裝紙製造商，市佔率達14.9%。而在全中國，公司的市佔率則為0.8%。

3. 券商料卷煙行業易有政策風險

近年內地政府頒布一系列針對卷煙行業，及健康促進計劃的立法及監管控制措施，包括在《健康中國2030規劃綱要》中，表示會積極推進無煙環境建設，爭取2030年將15歲或以上人群吸煙率將至20%，以及在去年4月修訂的《廣告法》中，禁止在大眾傳媒或公共場所、公共交通工具及戶外發佈煙草廣告等。

張智威提醒，指煙草行業較容易出現政策風險，在現時愈來愈注重健康的社會環境下，煙草相關行業或更容易受到監管限制。

4.偉立控股去年淨利按年跌15.4% 受行政及銷售開支增加影響

偉立國際2021年財政年度合共錄得收入3.7億元，按年增長16.3%，期內溢利達3568.7萬元，按年下跌15.4%。

公司表示，淨溢利下跌主要是由於2021年的行政開支增加接近一倍，以及銷售開支增加所致。

5. 本港新股市場氣氛淡靜 公開招股階段認購值博率不高

此外，近期港股市況及走勢仍未定調，雖然新股市場陸續有公司展開招股，但認購反應並不熱烈。張智威表示，新股市場氣氛弱，再加上現時認購新股仍需經歷凍資期，因此在公開招股階段認購的值博率不高，可以考慮在暗盤階段再考慮入股。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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