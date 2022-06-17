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【公屋計劃】特快公屋編配計劃7月推2,000伙單位 預料9月可揀樓

理財智慧 19:22 2022/06/17

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房委會今日(17日)召開公開例會，房屋署署長王天予宣布，特快公屋編配計劃將於7月推出2000伙單位，9月開始可以揀樓。

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透過「特快公屋編配計劃」，符合資格的申請者將可獲得提早入住公屋單位的機會。計劃是根據公屋資源情況推出，並以自選單位形式進行。於計劃中可供揀選的單位大部分是受歡迎程度較低的公屋單位。申請者在揀選單位時，並沒有地區限制，惟須依據其公屋申請的認可家庭人數，並按個別單位的編配標準，在可供揀選單位名單中，自行揀選單位。部分單位無論在環境、交通、社區服務、購物及醫療設施等方面均屬理想，當中有部分單位曾涉及不愉快事件，又或層數、座向、以至單位的設計等較為遜色，如位於新界區的寶田邨及天恩邨(一期)，單位內的洗手間較其他公屋單位略為細小。

王天予在例會中指出，在過去5年，有47％輪候人士在首次獲編配時便接受編配。她認為，減少輪候人士的可獲編配次數，短期內無助縮短公屋輪候時間。至於如何縮短流，加快首次獲編配時間，房屋署將作詳細分析。

 

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責任編輯：羅浩濂

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