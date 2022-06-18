【疫下營商】科企老闆轉行賣凍肉　自研AI系統減營運成本

長達兩年多的抗疫生活，令港人早已習慣網購食材和在家下廚，直接帶動凍肉食材店的生意。惟冷凍食材配送過程，存有食品安全風險，問題不容忽視。

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有科技公司老闆看中疫下凍肉食材商機，創立冷凍食品專門店。針對本港凍肉市場在訂單處理、運輸、食品安全等方面的不足，以3大方法降低成本、穩定貨源，包括1.自研AI系統處理訂單、2.預先向供應商付款，確保供應，以及3.招聘兼職，解決人手不足。

本港冷凍食品專門店凍肉妹創辦人楊文達，自2010年起，已著手經營數據儲存系統科技公司。雖然該科企規模不小，員工總數約200人，但因於業務大部分來自國內，疫情阻礙在港員工處理相關業務，為保在港員工生計，楊文達決定另闢新出路──開網店。

受網購經驗啟發 分析凍肉市場不足之處

機緣巧合之下，楊文達從自身的網購經歷中，為開網店之路帶來重大啟發。他指，在2020年的新年期間，曾網購凍肉食材，打算與家人烹煮佳餚。但疑因運送過程處理不善，當他收到該凍肉食材時，發現它早已「溶雪」，不得不急急煮食。

及後，他分析市場及網購平台的運作模式，了解到凍肉食材需求高、覆單機會大，惟本地凍肉運輸方面未盡完善，容易引起品質問題。儘管對凍肉零認識，他仍決定專攻冷凍食品市場，並自設冷藏貨車車隊，以確保商品品質、降低食品安全風險。

在疫下創業，楊文達除了要面對知名度低、沒有與凍肉市場相關的人脈，以致難尋得合作機會的挑戰外，還要面對種種疫情帶來的不穩定因素，如人手不足、供應量不穩等。

AI系統處理訂單 重新編排送貨路線

楊文達表示，

疫情期間，訂單量急增，曾經有同事連續幾天通宵工作，才能處理所有訂單，

故利用其科技知識，為凍肉妹打造全新的AI系統，統一處理訂單，以及編排送貨路線，

用AI可以清楚知道當日訂單要多少豬肉、多少牛肉，同事可直接按所需的總數處理肉類。司機也不用再從各區中兜來兜去，減低了不少運輸和時間成本。

惟第五波疫情，不少貨車司機相繼染疫，造成「有車無人開、有貨無人送」的情況，人手不足危機再升級。幸好，楊文達預先洞悉危機，於上年考獲貨車駕照，又廣招其他具貨車駕照的人士，成功將配送服務維持在下單後2至3日送達。

預早付款 向供應商留貨

此外，疫情令全球食材供應緊張，楊文達也知道本港有不少同業，習慣從供應商中取得貨品後才付款，故他特意在供應商確認其訂單後立即付款，甚至在下單後便早早付清款項，以確保供應商為其留貨，穩定貨源供應。

網店生意穩定，為了開拓實體零售市場，楊文達與在民生區開餐廳的客戶洽商，期望透過在店中增設零售凍肉櫃，讓食客邊食邊買，更希望可於民生區開設實體店，出售少量商品和讓客人取貨。

開實體店拓零售業務 首選民生區

他指，若然客人居住離島，不論是配送，還是客人自取，麻煩也相對多了，

客人下班到店取貨，還要坐船回家，若拿著一袋凍肉，一來不好看，二來凍肉會隨時間解凍。

因此，希望於離島地區開設門市，甚至可以做到在碼頭附近位置，與客人交收，盡量縮短冷凍食材在室溫的時間。

據悉，在配合其直播營銷，四管齊下，凍肉妹平均每月營業額已由2020年中的約1000元，大幅升至現時的約23萬元，升幅達229倍。凍肉妹的首間零售店將於觀塘一間串燒店中，以寄賣方式試行。

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記者：殷凱怡

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