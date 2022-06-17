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【Twitter收購】Elon Musk：Twitter可仿效微信和TikTok　目標有10億活躍用戶

環球政經 20:12 2022/06/17

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電動車巨頭Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周四（16日）告知Twitter員工，他希望平台能達到10億用戶的目標，並指要仿效微信和TikTok。

馬斯克在提出收購後，首次與Twiiter員工進行答問大會。在回答問題員工之前，馬斯克告訴員工，他希望在平台上看到10億活躍用戶，他認為這個目標最快可能需要10年才能實現。 

當被問及Twitter如何擴大其用戶群並提高參與度時，馬斯克解釋說，Twitter應該提供更多實用性，並確保用戶感到有趣和實用。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

他提到微信和TikTok，他表示微信的功能包羅萬象，支付服務、遊戲、甚至叫車應有盡有。他表示，如果Twitter可以實現這一點，將會取得巨大成功。

他還稱讚TikTok的演算法有趣，稱Twitter可以學習TikTok的演算法。他特別強調Twitter更善於新聞傳播，認為Twitter將來可以以更好的方式告訴用戶資訊。

在會中，馬斯克重申他希望Twitter依賴更多訂閱和付費用戶，建議以後可以推出付費身分驗證，以提高Twitter的營收。

【延伸閱讀】 【下半年部署】大和更新香港中國市場首選股名單 覆蓋13隻中資股　【下一頁

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同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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