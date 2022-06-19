【科學研究】大腦溫度可達40℃　女性大腦溫度比男性高

▲ 。據英國政府醫學研究委員會（Medical Research Council）分子生物學實驗室（MRC Laboratory of Molecular Biology）最近的研究發現，健康大腦的平均溫度比想像的高，大腦深處某些區域更可高達40℃。（法新社圖片）

大腦為人體最複雜的器官，掌管人類的身體技能，惟現時人們對大腦的了解有限。據英國政府醫學研究委員會（Medical Research Council）分子生物學實驗室（MRC Laboratory of Molecular Biology）最近的研究發現，健康大腦的平均溫度比想像的高，大腦深處某些區域更可高達40℃，而人類平均口腔溫度通常低於37℃。

研究人員使用稱為磁共振波譜（Magnetic resonance spectroscopy）的大腦掃描工具，檢測健康人類的大腦溫度。這項新研究首次構建了健康人腦溫度的4D圖像，顯示不同大腦區域、年齡、性別的大腦溫度變化。研究人員招募20名20至40歲的健康男性、20名健康女性，在早上、下午、傍晚量度腦部溫度。

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報告發現，在健康參與者中，大腦溫度範圍為36.1℃至40.9℃。其中，女性大腦的平均溫度比男性大腦高0.4℃。另外，由於大多數女性在排卵期後進行腦掃描，因此她們的大腦溫度比在排卵前量度的女性高約0.4℃，這種差異很可能是由月經週期引起的。

分子生物學實驗室組長John O'Neill博士表示，最令人驚訝的發現是，健康的人腦的溫度，可以達到身體其他部位被診斷為發燒的溫度。他指出，以往曾在腦損傷患者的身上量度到如此高的溫度，導致一直有誤解認爲腦部高溫是由損傷造成。

晚上入睡前 大腦溫度下降

研究人員亦發現，人們晚上入睡前，大腦的溫度會下降，日間的腦部溫度則會提高。他們認爲腦部溫度的變化與大腦健康有關，未來將研究相關議題。

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責任編輯：吳嘉雯

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