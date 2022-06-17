【假日好去處】六個海濱舉辦「仲夏．維港」活動 將推出兒童「自駕遊」供親子玩樂

由海濱事務委員會舉辦及發展局統籌，將於6個海濱地點舉辦多項慶祝特區成立25周年的主題活動「仲夏．維港」於本月16日進行啟動禮，活動以仲夏為主題，主打讓市民輕鬆愜意地享受公共空間。

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「仲夏．維港」邀請到創作「Chocolate Rain」、「癲噹」、「菠蘿油妹妹」及「Messy Desk」等的多位本地藝術家參與，把六個海濱幻化成各有特色的夏日小天地。六個海濱包括以仲夏熱氣球為題的灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、充滿沙灘風情的「The Connector添馬海濱長廊」、變身為陽光下西部小鎮的灣仔「水上運動及康樂主題區」、以森林之舞為題的堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」、化身成煙花盛會的炮台山「東岸公園主題區」，以及變作陸上水舞間的「荃灣海濱長廊」。

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另外，政府和海濱事務委員會亦推出「期間限定」活動。繼「維港踩鴨仔」水上單車後，「維港兒童自駕遊」亦即將開放予市民預約，市民可於七月三日起在灣仔碼頭旁原有的臨時巴士總站上玩樂，讓孩子在維港旁體驗「駕駛」的樂趣。是次活動會試行三個月，視乎反應再作安排，稍後亦將推出成人海濱賽車體驗活動。另外「智樂遊樂車3系」亦會加入服務，車內有多款遊戲組件，包括攀爬木台、繩網及攀石板等供市民玩樂。

林鄭月娥致辭時指出:「維港是香港的特徵，亦是香港最寶貴的天然資產，所以這數年來她看見維港兩岸的變化，感到非常欣慰；同時見到市民無拘無束享受，亦感到非常高興。」

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記者：鄭日棱