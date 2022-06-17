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【螞蟻IPO】阿里美股又乏力　螞蟻集團設金融控股獲受理申請疑雲　內媒：目前央行沒有受理

股市 22:09 2022/06/17

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阿里巴巴 （09988） 、馬雲旗下螞蟻集團IPO重來消息再有進展，路透引述3名知情人士報道，中國人民銀行已受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請，並已基本完成了對其信用評估合資企業牌照的審批工作，被視為螞蟻集團長達一年改革的關鍵一步，並意味螞蟻集團距離再次申請上市，螞蟻IPO將再近一步。螞蟻集團及人行未有回應。

美股開市後，《財聯社》引述接近央行人士稱，按照行政許可相關規定，央行在受理申請人提交的金融控股公司設立申請後，將對外進行公告。目前央行沒有受理螞蟻集團設立金融控股公司申請。

受螞蟻集團有望獲金融公司公司牌照消息刺激，阿里巴巴美股（美：BABA）盤前曾升逾一成，但央行未有受理消息出爐後，阿里巴巴於早段升幅即減半，現升3.9%，報105.35美元。

路透早前指中央已對螞蟻重啟IPO開出「初步綠燈」【下一頁】

券商大和資本認為，螞蟻集團自2020年擱置上市後進行整改，相信螞蟻集團整改已近尾聲，但距離完全合規前還剩下最後兩步需要處理，分別是消費金融的資本基礎及金融控股公司的牌照。

彭博一周前亦引述消息指，中證監已籌組一個團隊來評估螞蟻出售股票計劃，當局已接近向螞蟻發出期待已久的金融控股公司牌照，意味這家消費金融巨頭將會面對類似銀行業的監管，從而為螞蟻IPO重啟掃清最後障礙。不過，中證監、螞蟻集團其後先後否認重啟IPO工作。

相關文章：【螞蟻IPO】大和資本：螞蟻集團整改已近尾聲　距完全合規還剩最後兩步要處理　

相關文章：【螞蟻集團】螞蟻集團成立支付寶公益平台共建委員會　推動生態共益

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 馬雲 美股 中國人民銀行 金融 銀行 阿里巴巴 IPO

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