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【人事變動】劉鳴煒離任海洋公園主席　IG貼一首歌疑回應事件

Hot Talk 19:00 2022/06/17

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【人事變動】劉鳴煒離任海洋公園主席　IG貼一首歌疑回應事件

疫情重創海洋公園一度陷入財務危機，後來政府獲注資54億元打救，2020年6月劉鳴煒臨危受命獲委任海洋公園主席，但未待入境旅遊業重啟，劉鳴煒即卸任及離開海洋公園董事局。政府委任龐建貽和黃思遠分別為海洋公園公司董事局下任主席和副主席，任期兩年，由7月1日起生效。

劉鳴煒在海洋公園公司董事局不同崗位為公園服務長達14年。劉鳴煒在Instagram 貼上由樂隊「the kills」主唱的「the last goodbye」，疑似回應離任事件。

劉鳴煒在Instagram 貼上樂隊「the kills」主唱的「the last goodbye」

海洋公園新主席為新世界「駙馬」

將接替劉鳴煒履行海洋公園主席的龐建貽為新世界 （00017） 「駙馬」，其太太為鄭裕彤孫女、新世界執行董事、瑰麗酒店（Rosewood）集團行政總裁鄭志雯（Sonia）。

龐建貽在2019年加入海洋公園公司董事局，並於2020年起出任副主席。新任副主席黃思遠於2018年加入海洋公園公司董事局。

劉鳴煒新聞稿祝願董事會成員一切順利

即將卸任的海洋公園公司主席劉鳴煒在新聞稿中表示，很榮幸能夠站在海洋公園轉型的最前線，感謝公園每位同事一直發揮強大的團隊合作精神和毅力，一同克服無數挑戰。

劉鳴煒：「將公園的未來發展交託予龐建貽、黃思遠和一眾精明能幹的董事會成員手中，在此祝願他們一切順利。」

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