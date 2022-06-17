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【美元定存】美元1年定存最高3.3厘 再爆破頂息

18:58 2022/06/17

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富邦今天瘋狂「搶錢」，推美元及港元定期存款超高息。

美元定期存款爭奪戰持續升級，本周共有7行鬥加不同存期的年息，令最城最高的破頂息又再湧現，因富邦今天（6月17日）大幅提高1年定存0.5厘，新息率突破3厘大關，報3.3厘。其他追趕加息快車的大小行，包括星展、招商永隆、南商、小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank）全面加短中長息，大新 （02356） 及交銀香港更一周兩連加。

專家料半年結前搶存戰繼續激鬥連場，畢竟聯儲局剛於周四（16日）加息0.75厘，為28年以來最大幅度提升。儲局主席鮑威爾更暗示，餘下5次會議將再密密加息。

專家建議對美元有需要者，宜先開立美元的短期定期存款，好處有4大點，包括︰（1）6月份已倒數，在月結、季結及半年結下，港銀為粉飾中期業績，料爭相加息，以免流失客戶。（2）對應美國急進加息、港銀的定存息有望不斷跟加。（3）美股近期甚波動，納指及標普已跌兩成，陷技術性熊市，避險族急覓逃生門，沽美股暫泊在超短存。（4）短存高息選擇多，舉7天年息為例，中銀香港 （02388） 享5厘，滙豐（HSBC）為5.5厘，集友與南商齊為6厘，冠絕全城是恒生 （00011） 的8.5厘。

另一方面，檢視其他存期的年息，無論是3個月、半年及1年期皆以富邦居首，分別報2.4厘、2.6厘及3.3厘，門檻皆為等值50萬港元，須全新或兌換資金。1個月呈現雙冠王，信銀國際及富邦齊報1.88厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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