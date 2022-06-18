畢彼特16歲愛女熱舞表現驚豔 愈大愈似安祖蓮娜祖莉

荷李活女星安祖蓮娜祖莉2016年申請與畢彼特離婚。兩人16歲的次女Shiloh，近年被指長相愈來愈似媽媽安祖蓮娜祖莉。而Shiloh一段跳舞片段近日曝光，她憑著流暢精湛的舞技使不少網民為之驚豔。

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畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）共有6名子女，其中較年長的3名子女為收養。Shiloh於非洲國家納米比亞出生，為兩人首名親生子女。

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Shiloh正於美國洛杉磯學舞，教練近日上載一段舞蹈影片，網民驚喜發現Shiloh也有份演出。

從片段可見，Shiloh穿著黑色T恤配闊腳褲和Vans帆布鞋，一身休閒打扮但外型依然矚目。而Shiloh站在舞台中央，舞姿流暢出眾，而且舉手投足之間都充滿自信。

很多網民都留言稱讚Shiloh的表現，並讚她是個非常優秀的舞者。

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據悉，Shiloh自數年前已開始參加跳舞課程，老師也認為她在跳舞方面很有才華。而畢彼特與安祖蓮娜祖莉都為女兒感到自豪，表明如果女兒想做全職舞者，他們也絕對不會干預女兒的決定。

Shiloh自幼偏愛中性打扮，畢彼特2008年曾表示Shiloh希望家人稱呼她為「John」。而安祖蓮娜祖莉2010年接受《名利場》（Vanity Fair）訪問也曾表示女兒想做男仔。兩人也給予女兒很大自由度及尊重其意願。

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責任編輯：鄭錦玲