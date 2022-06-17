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【海洋公園】劉鳴煒卸任 龐建貽接捧成海洋公園董事局主席 究竟來頭有幾勁?

理財智慧 18:46 2022/06/17

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政府今日(17日)宣布，行政長官已委任龐建貽出任海洋公園董事局主席，黃思遠為副主席，由7月1日起生效，而在海洋公園公司董事局不同崗位為公園服務長達14年並出任海洋公園主席兩年的劉鳴煒，卸任後將離開董事局。

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能夠接捧成海洋公園董事局主席，龐建貽究竟何方神聖？龐建貽畢業於美國麻省理工學院工程系，是已故鋼鐵大王龐鼎元孫兒，同時亦是新世界主席鄭家純的女婿。他是大亞洋酒創辦人及董事總經理、餐廳集團The Pressroom Group創辦人之一。至於海洋公園的工職務，龐建貽於2019年加入海洋公園公司董事局，並於2020年起出任副主席。

商務及經濟發展局局長邱騰華更表示，龐建貽擁有廣博的餐飲、零售、國際商貿及投資經驗，亦熱衷於藝術和支持推廣文化、歷史和旅遊業發展，這能為海洋公園公司推行變革，以及強化其保育和教育根基方面提供具洞察力的見解。

獲行政長官委任的海洋公園公司新任主席龐建貽表示，海洋公園在成長和創新的路上正邁向令人振奮的新一章。衷心感謝劉鳴煒於公園面對重重挑戰之時擔起領導重任，在過去兩年帶領海洋公園公司重新釐定發展策略焦點、營運模式及訪客體驗，並於新冠疫情持續下促使期待已久的海洋公園水上樂園順利揭幕。他又期望，與黃思遠和董事局，以及整個海洋公園團隊緊密合作，並肩實現公司未來數年的發展方向，延續劉鳴煒開創的成功道路。

 

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責任編輯：羅浩濂

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