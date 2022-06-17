▲ 【社交平台】小紅書：「618」相關搜索量次季按年大增3倍 京東國際已入駐小紅書電商

內地年中電商節「618」步入尾聲，內地社交平台小紅書稱，不少消費者事前透過小紅書搜尋商品，並通過瀏覽其他用戶的商品評價筆記而作出消費決策，帶動小紅書上與「618」相關的關鍵詞搜索量在 4 至 6 月按年增加312%。

近年小紅書進一步融合其「社區」特性及「電商業務」，小紅書稱，今年618不少商家將產品上架到小紅書，美國藥妝品牌 Dermasensa 今年 618 期間，在小紅書通過 KOL 直播帶貨，帶動銷量較去年 6 月份增加6倍，目前京東集團 （09618） 旗下「京東國際」已進駐小紅書，用戶可在其小紅書店鋪購買京東國際的產品。

此外，小紅書首次夥同阿里巴巴 （09988） 發佈「618」五大流行趨勢，包括「高質量獨處」、「家人式養寵」、 「沉浸式吃飯」、「氛圍感穿搭」及「媽生皮（意指如同剛出生嬰兒般嫩滑的皮膚）養成」。小紅書發現，寵物相關的內容不斷增加， 618 期間，「貓糧/狗糧」、 「貓砂」等寵物日用品的搜索量明顯上升，按年增加 116%；吃飯成為生活極度重要的一環，帶動「氣炸鍋」於 618 期間的搜索按年比增加655%。

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