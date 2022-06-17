【加密貨幣】投資者控告Elon Musk惡意兜售狗狗幣　要求賠償2萬億

▲ 有投資者控告Elon Musk利用自己的身價，炒高狗狗幣的價格後，再讓其暴跌。（法新社資料圖片）

隨著部分企業和國家對加密貨幣的認可增加，不少人都加入加密貨幣投資行列。有狗狗幣（Dogecoin）投資者近日向美國法院起訴Tesla行政總監Elon Musk，指控Elon Musk利用金字塔銷售計畫，蓄意推銷狗狗幣，惡意操縱狗狗幣價格。

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據外媒《Gadget360》報道，狗狗幣投資者Keith Johnson周四（16日），入稟曼哈頓聯邦法院，控告Elon Musk利用自己的身價，Teala和SpaceX兩家公司行政總裁的地位與資產，對狗狗幣進行金字塔銷售計畫，炒高狗狗幣的價格後，再讓其暴跌。

金字塔銷售計畫是一種無法持久、永續經營的商業銷售運作模式，在大多數國家及社會的法律中，被視為非法商業行為。Johnson在訴狀中表示，Elon Musk自2019年起已意識到狗狗幣毫無價值，但對方還推廣狗狗幣，並多次對外宣稱狗狗幣是合法投資，好讓他從中獲利及增加曝光率。

對此，Johnson要求Elon Musk賠償2580億美元（約2萬億港元）。Teala、SpaceX，以及Elon Musk三方仍未就事件，作出回應。

除此之外，Johnson也要求法院禁止Elon Musk及其公司推廣狗狗幣，並期望法院可將狗狗幣交易裁定為賭博行為。

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責任編輯：殷凱怡

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