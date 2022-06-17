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【有相睇】沽港島樓套現　換購嘉湖山莊三房連天台　實呎12477元

股樓投資 19:45 2022/06/17

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雖然美國加息，但樓市剛性需求強勁。美聯物業蘇哲熙說，天水圍嘉湖山莊賞湖居4座高層，實用面積549平方呎，三房連天台間隔，日前以685萬元易手，實用呎價約12,477元。據悉，買家來自外區，爲了住近些少家人，加上希望增加生活空間，所以出售港島自住物業套現，並購入上址。 

    點擊圖片放大
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代理透露，單位位處高層，享有超開揚景觀，屬於罕有放盤。從相片可見，單位裝修企理。 

資料顯示，原業主於2013年11月以193萬元購入上址，持貨近9年，現帳面獲利492萬元，物業期內升值約2.5倍。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 嘉湖山莊 天水圍 美聯物業

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