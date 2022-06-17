【科技一周回顧】Elon Musk：Twitter要仿效微信、TikTok　微軟IE瀏覽器正式退役

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

Elon Musk正式收購Twiiter後，首次與員工進行答問會。會上，Elon Musk表明，Twitter每日活躍用戶達到10億的目標，更指Twitter可仿效微信和TikTok，以提供更有趣和實用的服務。

面世已27年的微軟IE（Internet Explorer）瀏覽器，已於周三（15日）正式停止支援Windows 10系統，用戶若要啟用IE，只能在Edge瀏覽器開啟IE模式。Google旗下的即時通訊服務Google Talk亦於同日起全面關閉。

短片平台TikTok深受年輕用戶歡迎，面對用戶老化問題的Facebook（FB）早已感受到TikTok的競爭威脅。據外媒《The Verge》報道，Facebook正計畫改變Facebook算法，開始大力推薦帖子（Feed）內容。

數碼化令大眾生活更常接觸到網絡，但也更容易遭黑客入侵，導致數據外洩。據VPN服務供應商Surfshark的報告，全球數據外洩事件近期開始回升，每分鐘就有324個賬戶被外洩。

智能手機品牌Nothing早前宣布，將於7月推出第一款透明智能手機「Nothing Phone （1）」。該企近日透露，首100部透明智能手機Nothing Phone （1）將提前面世，並以拍賣形式開售。

責任編輯：殷凱怡

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