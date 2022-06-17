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【保你大】聘請外傭必要買勞工保　惟保障範圍規限多　建議購外傭保本少利大

理財智慧 19:17 2022/06/17

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過去2年，在疫情之下，外傭的供求失衡，茶餐廳常客Billy和太太最近榮升爸爸媽媽，在朋友的轉介下，好不容易才找到一位剛完約的外傭，自然喜出望外，急不及待跟她簽約。誰不知，他們忘記了替外傭姐姐買保險。今日，我約了Billy到芳姐的茶餐廳，談外傭保的問題。以下是筆者與Billy的對話：

Billy：「森哥，正如電話中所說，我最近請了一個外傭協助我照顧BB和做家務，明天就到任。我一直沒想過要替她買保險，但剛過去的周末，我父母來我們家探BB，談到了新工人的工作。他們提起，我們有責任替她買勞工保險，問我們買了沒有，我才想起還未替她買保險呢！」

森：「你說得對，有一種保險是法例規定必須替員工買的，那就是勞工保險，俗稱勞保。很多第一次聘請工人的家庭，都可能會忽略這一點。不過，理論上，外傭中介應該會提妳的。」

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Billy：「可能有的，但跟外傭中介簽約當日，是我太太去的，她沒有跟我提起這一點，所以我一直沒有為意。」

森：「不要緊，還來得及！但我想提醒你，勞工保險的適用範圍只是『僱員因工及僱用期間遇到意外而受傷，甚至死亡，才會代僱主支付賠償。』萬一真的不幸，外傭患上癌病或其他嚴重疾病時，勞工保險是不會賠償的。然而，外傭的僱傭合約卻規定，外傭在『受僱期間，無論患病或受傷，僱主須提供免費醫療，包括診治費用，住院費用及牙科急診』等。另外，如果外傭死亡，僱主也要負責支付遺體及個人物品運返她原居地的費用。相信你也聽過，過去有些外傭來港工作時，不幸遇到意外而客死異鄉，僱主是要負責將她的遺體和個人物品運返原居地，這也是勞工保險不保的範圍呢！」

Billy：「咦，你這樣說，即是單買勞工保險也不足夠，需要多買一份『全保』的外傭保險？」

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森：「嗯，這樣說吧，勞工保險是法例規定要買的，但其餘部分則是僱主自願性購買的，但正因為我上述提到的僱主責任問題，現在市場上的外傭保險，除了勞保之外，大多增加了上述的保障範圍，讓僱主得到更全面的保障。」

Billy：「明白，具體來說，這些外傭保險還有甚麼保障範圍呢？」

森：「外傭保險可以保障外傭因病或意外（非因工受傷也受保）引致的住院及手術開支，以致外傭因為不宜繼續受聘，而需送返原居地，甚至將遺體運返的費用。另外，更可以保障女傭因為患上癌病時的住院費用，那麼，自己就不用掏腰包了。再者，這種外傭保險更可保障包括外傭在內的第三者，因為疏忽而導致的法律責任，以及個人誠信的保障。假如妳的外傭放狗時，狗隻咬傷人，遭對方控告；又或者因開窗時不慎有物件掉落街，令途人受傷而被控，這也是受保範圍呢！當然，如果只是普通的傷風咳嗽要看門診，這份保險也可以賠償這些診治費用的。」

Billy：「近年外傭供不應求，我知道有些外傭會因少少事突然失蹤，又或者刻意要僱主辭退，令僱主蒙受損失，外傭保是否可以保障這些？」

森：「近年個別外傭保也不斷優化，你提到的問題也照顧到的。」

Billy：「保障範圍這麼大，保費會不會很貴？」

森：「不會呀，這類外傭保險每年保費都只不過幾百元，即是1個月幾10元，就算買個安心也是值得的！我形容，外傭保簡直是『本少利大』，即是保費低，但保障利益卻很大呢！」

Billy：「嗯，是的，那麻煩你替我安排吧！」

撰文：羅國森

資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第752期《iMoney》Focus。 

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責任編輯：陳楚琨

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