【扮靚好去處】新界西女士必睇 屯門市廣場近2千萬元打造全新美妝專區 逾40個國際及知名美容品牌集中地

愛打扮是一眾女士的天性，為吸引這批龐大客源，信和集團旗下的屯門市廣場為配合業務發展策略，重塑美妝專區、打造全新的品牌BEAUTY WORLD，匯聚逾40個國際及知名美容品牌，成新界西北最大美妝據點，並策動多項跨媒體美妝宣傳企劃，包括矚目推出「『Beauty Me』NFT美妝專屬社群」企劃，成為全港首個商場將虛擬NFT 結合實體會員制，亦是首個讓顧客親手設計專屬頭像NFT的商場，提供可持續的美妝體驗及專屬優惠。

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信和集團資產管理董事蔡碧林表示，由去年底開始，集團為屯門市廣場的美容專區進行優化工程及重塑品牌形象；適逢全新的BEAUTY WORLD 剛竣工，屯門市廣場將配合推出連串持續性推廣活動，優化工程及推廣活動的總投資額接近2,000萬元。

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屯門市廣場將於6月22日至7月26日推出一系列嶄新美妝體驗及優惠，更隆重呈獻「『Beauty Me』NFT美妝專屬社群」企劃，成為全港首個商場以虛擬NFT結合實體會員制，由顧客自主、發揮創意設計個人化專屬虛擬頭像（Avatar），貫徹BEAUTY WORLD 可以為顧客一站式打造不同形象的理念。只要於BEAUTY WORLD商戶即日消費滿2,000元，即可將自製的專屬虛擬頭像交予本地綠色NFT平台Articoin鑄造為NFT，成為「Beauty Me」美妝專屬社群的一員。

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今次推出的NFT為非交易性質，主要用作身份認證，顧客無需擁有加密貨幣錢包即可輕鬆獲取NFT。屯門市廣場首階段將送出1,000枚NFT，意味著將會吸納1,000人為首批「『 Beauty Me』NFT美妝專屬社群」會員。成為NFT持有人可持續專享多項獨家會員禮遇，包括價值高達1,088元的迎新禮物、美妝體驗、專屬美容工作坊及購物優惠等，商場亦會於每月、每季，及不定期送出各式各樣的專屬禮遇予NFT持有人。每個「Beauty Me」NFT更會於屯門市廣場中庭、全港商場最大的540吋超巨型LED大電視展出，讓NFT持有人可一嚐以虛擬身份登上大螢幕的滋味。

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蔡碧林表示：「在現實與虛擬融和的新時代，商場首次將虛擬NFT結合實體會員制，希望吸納1,000 位具消費力、富創意、了解科技及與時並進的尊貴客戶成為首批『「Beauty Me」NFT美妝專屬社群』的一分子。適逢BEAUTY WORLD 全面革新，我們認為是結合實體會員制推出虛擬NFT、創立這個『美妝專屬社群』的好機會，讓我們與目標顧客建立長遠而良好的關係，並令他們可持續在BEAUTY WORLD尊享不同購物優惠及扮靚體驗。我們預計是次推廣活動有助帶動15% 人流升幅，以及美容商戶生意額比推廣活動前約升30%。」

屯門市廣場自去年第四季起為美妝專區進行優化工程，為顧客提供更舒適的購物環境，並匯聚超過40個國際一線及本地知名美容化妝品牌，佔全部商戶近一成半及佔商場舖位面積逾5萬呎，成為新界西北最大美妝據點，全方位滿足顧客美妝護膚的需要，讓一眾女士打造不同形象。

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記者：陳詠妍