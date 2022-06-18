美女高爾夫球星成全球最性感女性 粉絲激增超「老虎」

美國男性雜誌《Maxim》公布最新評選，結果由美國高爾夫球女球星斯皮蘭娜成全球最性感女性。斯皮蘭娜對結果表示感謝，其社交平台追蹤人數其後大增，目前粉絲人數已超越美國高爾夫球名將老虎活士。

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《Maxim》周四（16日）公布年度全球頭100名最性感女性評選結果，本年度冠軍為現年29歲的高爾夫球女球星斯皮蘭娜（Paige Spiranac）。她在社交平台Instagram上表示，對獲封年度最性感女性頭銜感到榮幸。她更透露，當自己收到雜誌公司電話時，難以置信自己獲封冠軍，不斷詢問對方消息是否屬實。

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斯皮蘭娜在數年前贏得高爾夫球錦標賽後，開始受到廣泛關注。現時她Instagram帳戶已獲逾337.7萬人追蹤，數量已超越兩位男球星活士（Tiger Woods）另一美國名將米克森（Phil Mickelson）。

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斯皮蘭娜現時不再以職業球手身份參賽，她已將較多時間投放在商業及播客（Podcast） 上，但她仍然會繼續參加比賽，去年更曾打出一桿進洞的佳績。

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責任編輯：李俊儀