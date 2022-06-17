【好想去旅行】7月起入境泰國不需Thailand Pass　只需針卡或陰性證明

▲ 外籍旅客入境時，只需完整的疫苗接種證明，或病毒測試的陰性證明。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情緩和，多國放寬出入境限制，出國旅遊門檻更低。泰國亦宣佈，由7月1日起，所有入境旅客亦不用申請「Thailand Pass」及購買新冠肺炎保險。

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據《曼谷郵報》報道，自7月1日起，所有入境旅客亦不用申請「Thailand Pass」及購買保額1萬元的新冠肺炎保險。事實上，自6月1日起，泰國籍旅客入境已不再需要申請Thailand Pass；故是次放寬主要受惠的是外籍旅客。

不過，外籍旅客入境時，仍要攜帶完整的疫苗接種證明。如未有接種疫苗，旅客則要提供新冠肺炎病毒測試的陰性證明。出入境人員將會在邊境隨機抽查，直至政府取消所有防疫緊急措施。

當地政府指，Thailand Pass 系統將繼續存在，但僅用於旅客匯報出現危險和其他傳染病的疑似症狀。

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責任編輯：葉泳珊