中國債券ETF你要「息」（下）

中國在岸債券市場持續開放，讓國際投資者捕捉中國債券的收益潛力，並運用中國債券分散投資組合風險。繼上一期概述了中國債券市場結構後，今期將繼續聚焦中國債市，探討外資在當中的參與度，以及提升其參與度的利好因素。

中國國債受外資青睞

儘管2017至2021年外資持續流入中國境內債券市場，但國際投資者持有的中國境內債券比重僅佔境內債券總存量餘額的3.1%（截至2021年底），相等於大概4.1 萬億元人民幣。

以債券類型而論，中國國債及政策性銀行債券最受國際投資者青睞，截至2021年12月底，兩者分別佔國際投資者在岸債券總持有量的62%和27%。相比之下，中國公司債券僅佔外資持有量的3%。

外資參與度的三大因素

若要進一步提升國際投資者在內地債券市場的參與度，以下為三個重要因素：

1. 資本市場開放

過去二十年，中國一直致力開放境內債券市場，其監管機構於 2002 年透過合格境外機構投資者（Qualified Foreign Institutional Investor， 簡稱 QFII）試點計劃，首度允許外資直接進入中國資本市場 ；2010年起，銀行間債券市場（CIBM）開放予符合條件的境外機構。債券通在2017 年的推出，亦成功讓更多國際投資者進入CIBM，連續多年錄得資金流入在岸債市。

隨著中國當局致力在內地金融業發展更多元化的融資渠道，在岸債券市場開放將在中國金融改革進程中發揮越來越重要的作用。

2. 人民幣國際化

人民幣自 2016 年 10 月起被納入國際貨幣基金組織的特別提款權籃子（Special Drawing Rights， 簡稱SDR），標誌著人民幣國際化邁出重要一步，有助帶動國際投資者對人民幣資產的需求。在市場開放措施的支持下，中國在岸債券市場可以為日益增長的離岸人民幣資金池提供投資出路，滿足各國央行和機構投資者對人民幣資產配置的需求。然而，及至2020 年，全球各國央行的外匯儲備中，人民幣資產僅佔2%，對比人民幣在特別提款權中的佔比（10.92%）仍然偏低。

3. 中國債券獲納入國際指數

中國國債自2019年以來獲納入三隻主要國際性債券指數（見下表），成為外資流入的重要催化劑。 市場估算最近一次的指數納入，或可觸發1,400億至1,500億美元的「被動型」資金流入中國國債。此類「被動型」資金或較主動型管理的資金穩定，因為被動型基金一般為長線投資。因此，指數納入可能更有利於促進中國債券的流動性增長。

指數 開始納入日期 分階段納入時期 納入的債券種類 指數權重 彭博巴克萊全球綜合指數 2019年4月 20 個月 國債及政策性銀行債券 5%-6% 摩根大通國債指數—新興市場 （GBI-EM） 環球多元化指數 2020年2月 10 個月 國債 10% 富時全球公債指數

資料來源：香港交易所

透過ETF投資中國債券

國際投資者在內地債市的參與度提升，為市場新增流動性，可吸引更多發行人在內地發債，從而創造更多投資機會。然而，目前開放予外資的中國債券市場直接准入渠道只限於機構投資者。個人投資者若要投資中國債券，方法之一是通過沒有准入限制的中國債券ETF。

香港的ETF市場擁有多元化的中國債券ETF選擇，而且流動性充裕。對比歐美市場，香港ETF市場在亞洲時區開市，因此，投資者在本港投資ETF可更靈活地應對市場變動，更有效地管理風險。現時在香港上市的固定收益ETF之任何交易均可獲豁免交易系統使用費及印花稅，可助投資者降低交易成本。請瀏覽香港交易所網頁了解更多。

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