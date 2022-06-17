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【虛擬經濟】九巴發售首批限量巴士NFT 全球限量2,000個最平348元 持有者可獲實體九巴模型1部

理財智慧 18:09 2022/06/17

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載通（00062）旗下的九巴於今年5月17日宣布推出NFT（非同質化代幣）項目，其首批2,000個限量NFT，已於6月16日下午3時正式公開發售，club1933會員可獨家於KMB SHOP購買。九巴NFT的持有者，可獲贈特別版實體巴士模型1部。九巴表示透過擴增實境（AR）技術，九巴NFT可將3D巴士影像置於現實背景上，讓乘客體驗獨特的巴士旅程。

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

九巴推出首批NFT，巴士型號為ADL歐盟六型（Enviro500）環保巴士12.8米，共有10條由尖沙咀碼頭出發前往九龍各區的路線供買家選擇，包括1A、6號線等。每個NFT會附上獨立的數碼證書，顯示有關NFT的巴士型號及路線，以認證該NFT由九巴發行，和該NFT的擁有權。首批九巴NFT全球限量發行2,000個。

club1933會員將可獨家購買九巴NFT，以香港法定貨幣交易。1A號線的NFT售價為398元，而其餘路線NFT每個售價為港幣348元。會員可以透過KMB SHOP ，或於《App1933》點擊「網上購物」進入商店以信用卡購買。

    點擊圖片放大
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購入的九巴NFT，將會儲存於虛擬資產錢包《NOIZ BEAM》應用程式，買家除了可免上架費在《NOIZ BEAM》平台買賣，亦可於下一階段轉移到其他平台進行交易，詳情可留意有關公布。《NOIZ BEAM》具備AR傳送門技術，買家可將每個獨一無二的3D九巴NFT影像，與現實世界結合和互動，更可與九巴NFT合照，為買家帶來有趣的網絡體驗。

首批九巴NFT買家除了可以優先購買稍後階段推出的九巴NFT之外，更可獲得特別版實體九巴模型1部，款式專為NFT計劃而設，不設公開發售。

NFT買家更有機會參與NFT巴士模型的設計，九巴開設NFT計劃的聊天社群Discord，定期更新NFT的消息及活動，NFT買家可互相交流，將來更有機會參與NFT的創作及設計，並在不同計劃及建議中參與投票活動，為虛擬世界中的九巴NFT增添無限可能性。

此外，買家每成功購買一枚九巴NFT，YAS微保險即隨之送出10程免費「RYDE乘客保」，買家乘搭任何公共交通工具，便可以享受涵蓋高達20萬元的意外身故和永久傷殘保障，以及7,000元的意外醫療和財物保障，出行更放心。

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責任編輯：嚴浩文

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