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【日本經濟】日本央行維持超低利率　黑田東彥：日圓眨值不利經濟

環球政經 19:06 2022/06/17

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日本央行周五（17日）維持超低利率不變，一如外界普遍預期。日本央行以8票對1票維持其短期利率在負0.1厘和10年期國債收益率目標在0%附近不變。然而，由於日元近期大幅下跌，央行罕見提及必須密切關注匯率變動可能對經濟產生的影響。消息傳出後，每百美元兌日圓升近2%，報134.83日圓。每百日圓兌港元則跌近2％，報5.8港元。

央行聲明表示，日本經濟面臨多重不確定性，包括俄烏戰爭、疫情等。因此，央行有必要關注金融和外匯市場的發展，以及其對日本經濟活動和物價的影響。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

日本央行行長黑田東彥在新聞發布會上表示，「日圓近期快速下跌加劇了經濟前景的不確定性，使企業難以制定商業計劃。這對經濟不利且不可取。」

然而，對日元疲軟的擔憂並沒有阻止日本央行通過增加買債來控制其10年期債券孳息率目標近乎零的水平。另外，日本央行亦將通脹目標維持2%不變。

全球央行都在積極加息以遏制飆升的通脹，但日本央行與其他主要央行的立場並不一致，仍維持鴿派政策，以支撐其仍疲軟的經濟。惟持續的超低利率引發日元大幅眨值，損害了嚴重依賴燃料和原材料進口的產業。

【延伸閱讀】 【下半年部署】大和更新香港中國市場首選股名單 覆蓋13隻中資股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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貨幣政策 疫情 債券 日圓 加息 通脹 日本 日本央行

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