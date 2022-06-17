【失業率】本港最新失業率回落至5.1% 羅致光：失業率隨疫情緩和及防疫措施放寬改善

本港最新失業率數字出爐，政府統計處今日（17日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2月至4月的5.4%下跌至3月至5月的5.1%，而就業不足率亦由3.8%下跌至3.5%。至於總就業人數減少5,400人至3,553,800人，跌幅大為收窄。失業人數減少14,700人至191,400人。

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與上次相比，今次大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。至於就業不足率，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，失業和就業不足情況隨着本地疫情緩和及社交距離措施在期內較後時間逐步放寬而有所改善。新一輪消費券計劃和「2022保就業」計劃亦對就業市場有幫助。



羅致光又指，未來只要本地疫情維持受控，本地經濟活動以致勞工市場情況在未來數月應會繼續改善。而政府推出的各項支援措施將繼續有助支援企業和保障員工就業。因此，他認為社會各界必須與政府齊心合力控制疫情。

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責任編輯：羅浩濂