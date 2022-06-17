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【迪士尼樂園】迪士尼幻想工程香港挑戰賽 理工大學隊伍撼贏逾90隊參賽隊伍 獲為期六至八星期實習機會

理財智慧 18:41 2022/06/17

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停辦2年的迪士尼幻想工程香港挑戰賽恢復舉辦，今屆比賽吸引超過300名來自13間本地大專院校的學生參加。據了解，冠軍隊伍可以贏得在華特迪士尼幻想工程（亞洲）的工作機會，並於香港迪士尼樂園度假區 (香港迪士尼) 內，進行為期六至八個星期的實習。

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「迪士尼幻想工程挑戰賽」由美國華特迪士尼幻想工程於1991年創立及贊助，旨在發掘和培養新一代成為幻想工程師。香港迪士尼於2011年首次引入挑戰賽，並命名為「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」，是美國以外首個地區舉行這比賽。參賽者運用他們的技術、美術和創意，為每年的比賽項目設計嶄新的假想體驗。比賽為學生提供展現才華的機會，成為他們追尋夢想，揭開事業的跳板。

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【青姐話】半生不死 等待沖喜

今年挑戰賽以外星旅客為主題，學生須要運用想像力，以介紹地球的美妙和奧秘給外星訪客為目的，設計一項全新的體驗，讓他們感受到地球的熱烈和親切歡迎。今年冠軍由來自香港理工大學的甘朗然，麥皓琳，李嘉敏以及楊展皓奪得，作品以專為外星人的進出而設計的太平洋航站樓為設計概念。航站樓除了是外星人在地球上訪問的第一個地方之外，亦是一個巨大的劇院，以展示地球和人類世界的美妙。而亞軍為香港珠海學院的許詠斯，林謙，鄧瞬晞，鄧晉宇。季軍則分別由來自香港理工大學的蘇美雲和何家杰、香港專業教育學院的李穎婷以及香港大學的朱家駿奪得。

香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長邱騰華在致詞時表示：「憑藉我們不斷努力，以締造力求創新的產業環境，香港的影視、音樂、設計、 建築、廣告、電子娛樂、印刷及出版等行業均具領先優勢，創意產業亦已經成為最受年輕人歡 迎的行業之一。」他又指「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」是一個堅實的發揮平台，在專業的迪 士尼幻想工程師指導下，激發年輕人的創意思維，以及鼓勵他們跳出既有框架思考。

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記者：鄭日棱

 

 

 

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經濟 Disney 迪士尼樂園 比賽 邱騰華

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