中西區職業博覽2022今日經已開始　超過20招聘攤位300份筍工等梗你

中西區民政事務處及中西區青年網絡於中環鴨巴甸街PMQ元創方，合辦一連三日的中西區職業博覽Career Expo2022今日已正式「開鑼」，多間大型企業招聘超過300個職位。是次的職業博覽活動是慶祝香港回歸25周年，同時希望透過是次的活動能夠幫助青年人尋找及協助規劃職業路向。

中西區民政事務處表示今年是香港回歸祖國25周年，一系列的慶祝活動早已計劃多時，而中西區民政事務處及中西區青年網絡十分關注香港青年人的職業路向，有別於其他職業博覽，是次的職業博覽邀請到多位行業的專業精英向你們分享經驗。場內提供不同行業的免費資訊講座及體驗坊，包括文創產業、網店建立的歷程，更有近年常提及的大灣區議題及機遇，報名詳情可瀏覽 https://forms.gle/AgraaG7DvbyvqGus8。中西區民政事務處相信匯集豐富行業分享的中西區職業博覽Career Expo 2022是你不容錯過，而且可以幫助年青人從中尋到合適和心儀職業路向。



中西區職業博覽Career Expo 2022設有超過20名參展商，當中有多間大型企業參與展覽，包括香港迪士尼樂園、和記電訊(香港)有限公司、莎莎國際有限公司等，招聘超過300個職位，年青人一定要把握是次難得的機會，與僱主直接對話，即時了解行業工作範圍。



中西區民政事務處鼓勵年青人積極參與，從活動中搜集更多就業資訊，從而按自己的興趣，選定人生目標，向人生的職業路向進發。把握機會，與資深的行業人士及企業進行交流，訂定職業方向。



(特約)