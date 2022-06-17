【科網監管】Google 未將俄國用戶數據存於境內　再被俄法院判罰208萬

自俄烏戰爭開打以來，俄羅斯多次限制外國科企在俄羅斯境內的活動，亦曾向未有遵守其法規要求的科企罰款。昨日（16日）俄羅斯法院以未有遵守數據本地化（Data localisation）為由，再次向Google判罰。

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據外媒《Reuters》引述莫斯科地方法院指，由於Google一直未有將俄羅斯用戶的個人數據儲存於俄羅斯境內的數據庫中，故處以罰款1500萬盧布（約208萬港元）。對此，Google並未有回應。

事真上，俄羅斯已全面限制國民使用Twitter及Meta旗下的Facebook和Instagram，而Google及其旗下的YouTube，雖然未有被禁，但部分針對俄羅斯媒體的資訊及影片，已被俄羅斯政府封鎖。

俄羅斯國家杜馬資訊政策委員會副主任亦曾於國際經濟論壇上向記者表示，封鎖是一種極端措施，Google和YouTube與Twitter等多個科網一樣，參與了針對俄羅斯的「資訊戰（Information war）」。但目前仍處於可接受和合理水平，若然它們不越界，也不會遭封鎖。

有科技界人士分析，俄羅斯對外國科技公司處以多筆罰款，顯示著俄羅斯正試圖加強對互聯網的控制。

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責任編輯：殷凱怡

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