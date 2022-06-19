【ESG發展策略】新奥能源推動數碼部署　設ESG委員會、疫下增培訓

各國政府近年致力發展能源戰略，期望在減碳、降低能源成本、國家能源供應安全之間取得平衡，不少能源服務商亦隨之建構「環境、社會及管治」（ESG）披露機制，反映促進經濟可持續發展、履行環境與社會責任等方面貢獻的評價標準。惟在疫情新常態之下，企業該如何有效針對內部團隊部署，協調核心管理層及對外方面溝通？

注重低碳安全 設數碼化團隊

新奥能源（02688）ESG委員會主席王子崢接受本報訪問提到，為推進ESG發展步伐，早年已開始推出相應部署策略（見表），例如：

（1）由董事會層面開始革新企業文化，成立ESG委員會

（2）設立數碼化團隊解決安全問題

（3）在疫情下對應不同的工種和場景，針對低碳和安全，向不同部門員工進行培訓等

回想資本市場和監管機構2016至2017年開始討論ESG議題，而該企早於2008年着手策劃相關工作。王子崢坦言，在推動ESG項目時遇到最大困難是：

ESG屬於新概念，雖然主席、董事會等高層都明白ESG重要性，也熟悉大型投資機構、監管機構對ESG的要求，但前綫員工仍不太了解ESG。

因此要向員工解釋這個概念，並把ESG元素融入日常工作。

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高層部分薪酬 取決ESG完成度

企業文化方面，王子崢指，該公司2017至2019年以董事會層面正式推進ESG項目，包括設立ESG專業委員會、成立ESG工作小組等，並逐步完善獲取、應用以及披露ESG數據。他透露：

目前已把ESG融入日常績效考核體系中，所有核心高層、省公司及市公司管理人員的薪酬中，有50%為固定薪酬，餘下50%則取決於業績及ESG的完成程度。

數碼化方面，他認為，盡管實現數碼化應用的過程對燃氣、能源行業相對有難度，但團隊深明當中可以產生很大價值，於是2014年開始在安全治理及增值業務等方面進行研討，包括數據收集，以及採納哪些技術等。

王子崢舉例指，該團隊在青島的4間城燃公司在安全領域上，已實現「安全數字化1.0版本」，該版本分為場站、管網、工程等多個場景，透過不同數碼化技術和AI獲取數據，進行數據管理治理、智能分析、輔助業務營運、消除安全隱患及問題等。

他補充，該企為降低工傷事故率，期望透過安全數碼化建設、改造和更換維修老舊管網等改善情況，包括把用了20年的管網全部更換。

去年投入大約15億元人民幣（約17.5億港元），今年預期也不會低於此數。

針對ESG方面的資金投入，他表示，分為純粹的資本開支，以及員工人工成本，

純粹資本開支一年約80億元人民幣，用於投資清潔能源項目，當中50%是城市燃氣項目。

早推數碼化 疫情未影響推動ESG

由於該企已提前作出數碼化等部署，故他指ESG發展未有受疫情影響。然而，在對外方面，他表示：「現在對我而言，比較大的問題是沒有辦法（親身）去到香港，沒有機會面對面與投資者和董事見面、舉辦春茗，只可以用視像的形式進行股東大會和開會。」此外，近兩年來針對中高層人員、每年3月舉行的培訓，亦同樣需要改以視像形式進行。

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記者：張寶燕

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